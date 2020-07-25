Турция открывается 1 августа: сколько это будет стоить

В конце рабочей недели премьер-министр Михаил Мишустин порадовал хорошими новостями: с 1 августа сразу три страны открывают свои границы для российских путешественников. И одна из этих стран — популярная у соотечественников Турция. Российские туроператоры уже открыли бронирование туров: на первую декаду августа с пересадкой в Стамбуле, с 10 августа напрямую в Анталью.





Пять долгих месяцев мы ждали, когда откроется международное авиасообщение, и вот 24 июля это произошло: стало известно об открытии международных границ с 1 августа. Правда, не всех. Только с Великобританией, Танзанией и Турцией. Но большого ажиотажа на турецком побережье пока не ждут.



— На текущий момент в Анталье работает не более 20% отелей — как правило, это объекты категории выше среднего, которые смогли вложиться в необходимые меры безопасности. По данным на 1 июля, были открыты около 70 отелей, из них — меньше десятка категории три звезды, — объясняет редактор портала ProfiTravel Антон Тримайлов.



Сколько продлится туристический сезон?



Открытых границ ждали не только российские туристы, но и принимающая сторона. Поэтому вопрос о продлении туристического сезона закономерен. Эксперты туристического рынка ожидают, что в этом году он продлится до ноября, а может, задержится на более долгий срок.



— Туристический сезон в Турции в этом году будет длиннее: операторы ранее уже обещали продлить чартерные программы до ноября. Во многих турецких отелях есть бассейны с подогревом, и они готовы работать дольше, чтобы отбить потери большей части сезона, — говорит Антон Тримайлов.



— Есть вероятность, что те, кто перенес свой отдых на 2021 год, воспользуются путевками этого года. Впереди еще несколько месяцев. В прошлом году на ноябрьские каникулы полная была Турция. Великолепная была погода. Осень продвигается, — подтверждает директор турагентства «Корас» Наталья Сахнова. — Мы рассчитываем, что часть туристов воспользуется путевками в этом году. Потом те, кто получил ваучеры (невозвратные средства зависли у туроператоров), — они сидят и ждут, когда откроют. Не все путевку перенесли. Некоторые свои оплаченные средства по старому курсу валют попросили написать, что у них оплачено 1600 евро. Они приходят и подбирают путевки в евро. Я думаю, что очередей не будет, но работы будет много.



Сколько будет стоить путешествие?



Ждать серьезного повышения цен на отдых в Турции не стоит. Во всяком случае, пока. Во-первых, многое зависит от курса валют, но за пять месяцев закрытых границ он (несмотря на все колебания) серьезно не изменился. По данным ЦБ РФ, 30 марта (день, когда объявили о закрытии границ) доллар стоил 77,73 рубля, а евро — 85,73. 24 июля за доллар давали 71,59 рубля, за евро — 83,1.



— Цены пока не меняются. Как летали до закрытия границ, примерно ту же сумму и надо готовить — соответственно, в евро и долларах, — говорит директор турагентства «Элиз» Татьяна Семикина.



— Что касается цен, нельзя однозначно утверждать, что они взлетят. Можно посмотреть на опыт Украины — когда у них начали открываться чартеры и пошла полная загрузка на рейсы, цены принципиально не изменились, — отмечает Антон Тримайлов. — К тому же для туристов в любой момент готовы открыться Кипр и Греция — в этом случае тоже бессмысленно повышать цену. Часть операторов вообще переносят брони на следующий год по цене этого года. Не нужно забывать и о немецком факторе: Германия — второй по величине рынок для Антальи. Пока Берлин не снял рекомендации о нежелательности поездок в Турцию, и в стране до сих пор действует двухнедельный карантин по возвращении. Если Германия откроется, цены, наверно, поползут.



Да и чего далеко ходить — вот примеры цен, по которым сегодня можно приобрести путевки.



— Питание «все включено», путевка на 10 дней идет из расчета 80 тысяч рублей. Это отели три звезды. Это что-то недорогое, без особых рекомендаций. Входит авиаперелет, трансфер, медицинская страховка, питание, проживание по системе «все включено», топливный сбор, — перечисляет Наталья Сахнова. — Отели четыре звезды идут на уровне 83 тысяч на двоих — это недорогие. Если говорить о пятизвездочных, это будет от 100 тысяч на двоих.



К 1 августа уже можно паковать чемоданы?



Хотя границы и открыты, о массовых путешествиях пока думать рано. По срокам запуска чартеров ясности пока нет, поскольку пока речь идет только о регулярных рейсах из трех городов — Ростова-на-Дону, Москвы и Санкт-Петербурга. Да и в турфирмах путевки продавать не торопятся.



— Мы сможем работать всю неделю, но чтобы выдать документы туристу, чтобы оплата прошла, нам нужно 24–48 часов. То есть мы можем спокойно работать на дату 4–5 августа. Это другой вопрос, — поясняет Наталья Сахнова. — Еще для меня важно, чтобы эти самолеты полетели. Мне нужно увидеть, что 1 и 2 августа на сайте аэропорта идет посадка, что самолеты полетели. Я на 1 и 2 августа путевки продавать не буду. Надо сперва увидеть, что самолеты летят, а потом, с понедельника-вторника, мы начнем принимать деньги и выписывать путевки. Это, может быть, личный фактор, но действенный.



Крупные туроператоры заявляют о готовности отправить первые рейсы уже 10 августа, правда, без подробностей по частоте рейсов и городам вылета. Кстати, к этому времени, скорее всего, откроются и многие отели, пишет







Эксперты рассказали, сколько будет стоить отдых на побережье в этом сезоне и кто готов уже принять туристов.Пять долгих месяцев мы ждали, когда откроется международное авиасообщение, и вот 24 июля это произошло: стало известно об открытии международных границ с 1 августа. Правда, не всех. Только с Великобританией, Танзанией и Турцией. Но большого ажиотажа на турецком побережье пока не ждут.— На текущий момент в Анталье работает не более 20% отелей — как правило, это объекты категории выше среднего, которые смогли вложиться в необходимые меры безопасности. По данным на 1 июля, были открыты около 70 отелей, из них — меньше десятка категории три звезды, — объясняет редактор портала ProfiTravel Антон Тримайлов.Сколько продлится туристический сезон?Открытых границ ждали не только российские туристы, но и принимающая сторона. Поэтому вопрос о продлении туристического сезона закономерен. Эксперты туристического рынка ожидают, что в этом году он продлится до ноября, а может, задержится на более долгий срок.— Туристический сезон в Турции в этом году будет длиннее: операторы ранее уже обещали продлить чартерные программы до ноября. Во многих турецких отелях есть бассейны с подогревом, и они готовы работать дольше, чтобы отбить потери большей части сезона, — говорит Антон Тримайлов.— Есть вероятность, что те, кто перенес свой отдых на 2021 год, воспользуются путевками этого года. Впереди еще несколько месяцев. В прошлом году на ноябрьские каникулы полная была Турция. Великолепная была погода. Осень продвигается, — подтверждает директор турагентства «Корас» Наталья Сахнова. — Мы рассчитываем, что часть туристов воспользуется путевками в этом году. Потом те, кто получил ваучеры (невозвратные средства зависли у туроператоров), — они сидят и ждут, когда откроют. Не все путевку перенесли. Некоторые свои оплаченные средства по старому курсу валют попросили написать, что у них оплачено 1600 евро. Они приходят и подбирают путевки в евро. Я думаю, что очередей не будет, но работы будет много.Сколько будет стоить путешествие?Ждать серьезного повышения цен на отдых в Турции не стоит. Во всяком случае, пока. Во-первых, многое зависит от курса валют, но за пять месяцев закрытых границ он (несмотря на все колебания) серьезно не изменился. По данным ЦБ РФ, 30 марта (день, когда объявили о закрытии границ) доллар стоил 77,73 рубля, а евро — 85,73. 24 июля за доллар давали 71,59 рубля, за евро — 83,1.— Цены пока не меняются. Как летали до закрытия границ, примерно ту же сумму и надо готовить — соответственно, в евро и долларах, — говорит директор турагентства «Элиз» Татьяна Семикина.— Что касается цен, нельзя однозначно утверждать, что они взлетят. Можно посмотреть на опыт Украины — когда у них начали открываться чартеры и пошла полная загрузка на рейсы, цены принципиально не изменились, — отмечает Антон Тримайлов. — К тому же для туристов в любой момент готовы открыться Кипр и Греция — в этом случае тоже бессмысленно повышать цену. Часть операторов вообще переносят брони на следующий год по цене этого года. Не нужно забывать и о немецком факторе: Германия — второй по величине рынок для Антальи. Пока Берлин не снял рекомендации о нежелательности поездок в Турцию, и в стране до сих пор действует двухнедельный карантин по возвращении. Если Германия откроется, цены, наверно, поползут.Да и чего далеко ходить — вот примеры цен, по которым сегодня можно приобрести путевки.— Питание «все включено», путевка на 10 дней идет из расчета 80 тысяч рублей. Это отели три звезды. Это что-то недорогое, без особых рекомендаций. Входит авиаперелет, трансфер, медицинская страховка, питание, проживание по системе «все включено», топливный сбор, — перечисляет Наталья Сахнова. — Отели четыре звезды идут на уровне 83 тысяч на двоих — это недорогие. Если говорить о пятизвездочных, это будет от 100 тысяч на двоих.К 1 августа уже можно паковать чемоданы?Хотя границы и открыты, о массовых путешествиях пока думать рано. По срокам запуска чартеров ясности пока нет, поскольку пока речь идет только о регулярных рейсах из трех городов — Ростова-на-Дону, Москвы и Санкт-Петербурга. Да и в турфирмах путевки продавать не торопятся.— Мы сможем работать всю неделю, но чтобы выдать документы туристу, чтобы оплата прошла, нам нужно 24–48 часов. То есть мы можем спокойно работать на дату 4–5 августа. Это другой вопрос, — поясняет Наталья Сахнова. — Еще для меня важно, чтобы эти самолеты полетели. Мне нужно увидеть, что 1 и 2 августа на сайте аэропорта идет посадка, что самолеты полетели. Я на 1 и 2 августа путевки продавать не буду. Надо сперва увидеть, что самолеты летят, а потом, с понедельника-вторника, мы начнем принимать деньги и выписывать путевки. Это, может быть, личный фактор, но действенный.Крупные туроператоры заявляют о готовности отправить первые рейсы уже 10 августа, правда, без подробностей по частоте рейсов и городам вылета. Кстати, к этому времени, скорее всего, откроются и многие отели, пишет 161.ru