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Турция открывается 1 августа: сколько это будет стоить
В конце рабочей недели премьер-министр Михаил Мишустин порадовал хорошими новостями: с 1 августа сразу три страны открывают свои границы для российских путешественников. И одна из этих стран — популярная у соотечественников Турция. Российские туроператоры уже открыли бронирование туров: на первую декаду августа с пересадкой в Стамбуле, с 10 августа напрямую в Анталью.
Пять долгих месяцев мы ждали, когда откроется международное авиасообщение, и вот 24 июля это произошло: стало известно об открытии международных границ с 1 августа. Правда, не всех. Только с Великобританией, Танзанией и Турцией. Но большого ажиотажа на турецком побережье пока не ждут.
— На текущий момент в Анталье работает не более 20% отелей — как правило, это объекты категории выше среднего, которые смогли вложиться в необходимые меры безопасности. По данным на 1 июля, были открыты около 70 отелей, из них — меньше десятка категории три звезды, — объясняет редактор портала ProfiTravel Антон Тримайлов.
Сколько продлится туристический сезон?
Открытых границ ждали не только российские туристы, но и принимающая сторона. Поэтому вопрос о продлении туристического сезона закономерен. Эксперты туристического рынка ожидают, что в этом году он продлится до ноября, а может, задержится на более долгий срок.
— Туристический сезон в Турции в этом году будет длиннее: операторы ранее уже обещали продлить чартерные программы до ноября. Во многих турецких отелях есть бассейны с подогревом, и они готовы работать дольше, чтобы отбить потери большей части сезона, — говорит Антон Тримайлов.
— Есть вероятность, что те, кто перенес свой отдых на 2021 год, воспользуются путевками этого года. Впереди еще несколько месяцев. В прошлом году на ноябрьские каникулы полная была Турция. Великолепная была погода. Осень продвигается, — подтверждает директор турагентства «Корас» Наталья Сахнова. — Мы рассчитываем, что часть туристов воспользуется путевками в этом году. Потом те, кто получил ваучеры (невозвратные средства зависли у туроператоров), — они сидят и ждут, когда откроют. Не все путевку перенесли. Некоторые свои оплаченные средства по старому курсу валют попросили написать, что у них оплачено 1600 евро. Они приходят и подбирают путевки в евро. Я думаю, что очередей не будет, но работы будет много.
Сколько будет стоить путешествие?
Ждать серьезного повышения цен на отдых в Турции не стоит. Во всяком случае, пока. Во-первых, многое зависит от курса валют, но за пять месяцев закрытых границ он (несмотря на все колебания) серьезно не изменился. По данным ЦБ РФ, 30 марта (день, когда объявили о закрытии границ) доллар стоил 77,73 рубля, а евро — 85,73. 24 июля за доллар давали 71,59 рубля, за евро — 83,1.
— Цены пока не меняются. Как летали до закрытия границ, примерно ту же сумму и надо готовить — соответственно, в евро и долларах, — говорит директор турагентства «Элиз» Татьяна Семикина.
— Что касается цен, нельзя однозначно утверждать, что они взлетят. Можно посмотреть на опыт Украины — когда у них начали открываться чартеры и пошла полная загрузка на рейсы, цены принципиально не изменились, — отмечает Антон Тримайлов. — К тому же для туристов в любой момент готовы открыться Кипр и Греция — в этом случае тоже бессмысленно повышать цену. Часть операторов вообще переносят брони на следующий год по цене этого года. Не нужно забывать и о немецком факторе: Германия — второй по величине рынок для Антальи. Пока Берлин не снял рекомендации о нежелательности поездок в Турцию, и в стране до сих пор действует двухнедельный карантин по возвращении. Если Германия откроется, цены, наверно, поползут.
Да и чего далеко ходить — вот примеры цен, по которым сегодня можно приобрести путевки.
— Питание «все включено», путевка на 10 дней идет из расчета 80 тысяч рублей. Это отели три звезды. Это что-то недорогое, без особых рекомендаций. Входит авиаперелет, трансфер, медицинская страховка, питание, проживание по системе «все включено», топливный сбор, — перечисляет Наталья Сахнова. — Отели четыре звезды идут на уровне 83 тысяч на двоих — это недорогие. Если говорить о пятизвездочных, это будет от 100 тысяч на двоих.
К 1 августа уже можно паковать чемоданы?
Хотя границы и открыты, о массовых путешествиях пока думать рано. По срокам запуска чартеров ясности пока нет, поскольку пока речь идет только о регулярных рейсах из трех городов — Ростова-на-Дону, Москвы и Санкт-Петербурга. Да и в турфирмах путевки продавать не торопятся.
— Мы сможем работать всю неделю, но чтобы выдать документы туристу, чтобы оплата прошла, нам нужно 24–48 часов. То есть мы можем спокойно работать на дату 4–5 августа. Это другой вопрос, — поясняет Наталья Сахнова. — Еще для меня важно, чтобы эти самолеты полетели. Мне нужно увидеть, что 1 и 2 августа на сайте аэропорта идет посадка, что самолеты полетели. Я на 1 и 2 августа путевки продавать не буду. Надо сперва увидеть, что самолеты летят, а потом, с понедельника-вторника, мы начнем принимать деньги и выписывать путевки. Это, может быть, личный фактор, но действенный.
Крупные туроператоры заявляют о готовности отправить первые рейсы уже 10 августа, правда, без подробностей по частоте рейсов и городам вылета. Кстати, к этому времени, скорее всего, откроются и многие отели, пишет 161.ru