сегодня, 17:04
В Липецкой области дожди, грозы и до +17
24 мая Липецкая область будет находиться под влиянием атмосферных фронтов, погода будет неустойчивой, временами пройдут дожди, местами прогремят грозы. Среднесуточные температуры воздуха составят 9-10 градусов тепла, что на 6-7 градусов ниже нормы.
В Липецке облачно с прояснениями, кратковременные дожди. Температура ночью составит от 3 до 5 градусов тепла, днем ожидается от 14 до 16 градусов тепла.
24 мая стал самым теплым в Липецке в 2005 году, тогда в городе было +33. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1909 году – 0 градусов.