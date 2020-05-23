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В Липецкой области дожди, грозы и до +17

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В Липецкой области дожди, грозы и до +17

24 мая Липецкая область будет находиться под влиянием атмосферных фронтов, погода будет неустойчивой, временами пройдут дожди, местами прогремят грозы. Среднесуточные температуры воздуха составят 9-10 градусов тепла, что на 6-7 градусов ниже нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 24 мая в Липецкой области облачно с прояснениями, кратковременные дожди, днем местами грозы. Ветер переменный, 6-11 м/сек. Температура ночью составит от 1 до 6 градусов тепла, днем будет от 12 до 17 градусов тепла.

В Липецке облачно с прояснениями, кратковременные дожди. Температура ночью составит от 3 до 5 градусов тепла, днем ожидается от 14 до 16 градусов тепла.

24 мая стал самым теплым в Липецке в 2005 году, тогда в городе было +33. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1909 году – 0 градусов.
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