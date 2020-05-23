После съемок на хлебозаводе журналистам угрожают расправой

Автор программы «Проверка» красноярской телекомпании ТВК Екатерина Кашутчик обратилась в полицию с заявлением о готовящемся на нее покушении. О возможном преступлении против ведущей ТВК стало известно благодаря анонимному звонку в редакцию. Сообщение поступило после съемок на хлебозаводе «Саяны».







«Когда мы приехали с проверкой на хлебокомбинат, нас агрессивно пытались вытолкнуть. Молодой человек, который не назвал свою должность, а сказал только, что его зовут Артем и ходил по цеху без какой-либо санитарной одежды, в течение длительного времени пытался вытолкнуть оператора, хватал его за руки, толкал, пытался закрыть камеру. Когда некто Артем понял, что закон на нашей стороне, и ничего он сделать не может, он убежал. Потом он еще приходил, общался с нами и вел себя не сказать, что агрессивно, но очень нервно», – рассказывает Екатерина Кашутчик.



Также ведущая проверки заявляет, что кроме мужчины процесс съемки наблюдали еще две сотрудницы – они отказались представляться, но всем своим видом показывали, что очень недовольны присутствием съемочной группы.



«Те люди, которые присутствовали, могли являться руководителями, но мы точно не можем знать, потому что они не называли свои должности. Изначально, когда мы только зашли в цех, их не было. Были сотрудники, которые готовят. Они появились позже, когда узнали, что мы снимаем. Было ясно, что эти люди пришли из какого-то административного "уголка"», – говорит ведущая.



По словам Екатерины, сотрудники, о которых идет речь, понимали, что нарушают санитарные нормы, и сами признавались, что стыдятся этого. Им очень не хотелось, чтобы программа выходила в эфир, считает Кашутчик.



Отметим, по итогам «Проверки», автор не поставила хлебокомбинату ни одного «плюса». На камеру зафиксировали больше десятка нарушений. Притом, съемочная группа смогла увидеть только один цех.



«Пока мы снимали в этом помещении, все остальные цехи – там мы видели еще 3 – закрыли и делали вид, что они не работают. Из помещений шел запах выпечки, и было слышно, что там идет приготовление продукции. Мы также видели огромное количество мешков муки, их явно было больше ста. Объемы производства там большие и средства "крутятся" колоссальные», – рассказывает ведущая «Проверки».



Напомним, в производственном помещении «Проверка» увидела большое количество насекомых.



«Когда со съемок мы вернулись в редакцию, из моих волос выпало одно насекомое. Потом в студии заметили таракана, хотя мы ни разу в жизни их здесь не видели. На производстве было очень беспокойно, потому что там в первые 20 минут мы увидели 4 насекомых, которые бегали по оборудованию, по стене, по лампам», – вспоминает Екатерина.



Кроме того, в помещении, где хранится хлеб, ходили коты, и везде были разбросаны экскременты животных. На хлебозаводе «Саяны» съемочная группа увидела много грязи – цех похож на гараж или заброшенное здание.



«Люди, которые отправили нас на проверку производства, ранее ходили туда устраиваться на работу. Они рассказали, что видели там огромных крыс. К счастью, этих грызунов мы не застали – я их очень боюсь. Хватило и тараканов размером с мизинец», – говорит ведущая «Проверки».



Заявление по статье 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью» передано в полицию. Идет предварительная проверка. Сотрудники правоохранительных органов связывают дело с профессиональной деятельностью Екатерины Кашутчик. Полицейские устанавливают, откуда был совершен анонимный звонок, и выясняют, связан ли он со съемками на хлебокомбинате «Саяны».

14 мая, через день после съемок «Проверки» на хлебозаводе «Саяны», в редакцию ТВК позвонила неизвестная. Она спросила, работает ли в телекомпании Екатерина Кашутчик (автор и ведущая «Проверки»). После утвердительно ответа женщина сообщила, что на Екатерину готовят покушение, которое обставят как несчастный случай, и положила трубку, сообщает tvk6.ru «Когда мы приехали с проверкой на хлебокомбинат, нас агрессивно пытались вытолкнуть. Молодой человек, который не назвал свою должность, а сказал только, что его зовут Артем и ходил по цеху без какой-либо санитарной одежды, в течение длительного времени пытался вытолкнуть оператора, хватал его за руки, толкал, пытался закрыть камеру. Когда некто Артем понял, что закон на нашей стороне, и ничего он сделать не может, он убежал. Потом он еще приходил, общался с нами и вел себя не сказать, что агрессивно, но очень нервно», – рассказывает Екатерина Кашутчик.Также ведущая проверки заявляет, что кроме мужчины процесс съемки наблюдали еще две сотрудницы – они отказались представляться, но всем своим видом показывали, что очень недовольны присутствием съемочной группы.«Те люди, которые присутствовали, могли являться руководителями, но мы точно не можем знать, потому что они не называли свои должности. Изначально, когда мы только зашли в цех, их не было. Были сотрудники, которые готовят. Они появились позже, когда узнали, что мы снимаем. Было ясно, что эти люди пришли из какого-то административного "уголка"», – говорит ведущая.По словам Екатерины, сотрудники, о которых идет речь, понимали, что нарушают санитарные нормы, и сами признавались, что стыдятся этого. Им очень не хотелось, чтобы программа выходила в эфир, считает Кашутчик.Отметим, по итогам «Проверки», автор не поставила хлебокомбинату ни одного «плюса». На камеру зафиксировали больше десятка нарушений. Притом, съемочная группа смогла увидеть только один цех.«Пока мы снимали в этом помещении, все остальные цехи – там мы видели еще 3 – закрыли и делали вид, что они не работают. Из помещений шел запах выпечки, и было слышно, что там идет приготовление продукции. Мы также видели огромное количество мешков муки, их явно было больше ста. Объемы производства там большие и средства "крутятся" колоссальные», – рассказывает ведущая «Проверки».Напомним, в производственном помещении «Проверка» увидела большое количество насекомых.«Когда со съемок мы вернулись в редакцию, из моих волос выпало одно насекомое. Потом в студии заметили таракана, хотя мы ни разу в жизни их здесь не видели. На производстве было очень беспокойно, потому что там в первые 20 минут мы увидели 4 насекомых, которые бегали по оборудованию, по стене, по лампам», – вспоминает Екатерина.Кроме того, в помещении, где хранится хлеб, ходили коты, и везде были разбросаны экскременты животных. На хлебозаводе «Саяны» съемочная группа увидела много грязи – цех похож на гараж или заброшенное здание.«Люди, которые отправили нас на проверку производства, ранее ходили туда устраиваться на работу. Они рассказали, что видели там огромных крыс. К счастью, этих грызунов мы не застали – я их очень боюсь. Хватило и тараканов размером с мизинец», – говорит ведущая «Проверки».Заявление по статье 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью» передано в полицию. Идет предварительная проверка. Сотрудники правоохранительных органов связывают дело с профессиональной деятельностью Екатерины Кашутчик. Полицейские устанавливают, откуда был совершен анонимный звонок, и выясняют, связан ли он со съемками на хлебокомбинате «Саяны».