58-летняя липчанка хотела заработать на инвестициях и перевела мошенникам 850 000 рублей

Женщину обманывали три месяца.

18 августа в полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 58-летняя липчанка. Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, женщина три месяца пыталась зарабатывать на бирже и перевела мошенникам 850 000 рублей.А 25-летнего липчанина обманули на 13 000 рублей при оплате покупки по QR-коду: деньги списали, а товар мужчина так и не получил.