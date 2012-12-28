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58-летняя липчанка хотела заработать на инвестициях и перевела мошенникам 850 000 рублей
В Тамбовском центре спасают ястреба-перепелятника из Липецка с тяжелым заболеванием и переломом
Происшествия
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сегодня, 11:44
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58-летняя липчанка хотела заработать на инвестициях и перевела мошенникам 850 000 рублей
Женщину обманывали три месяца.
А 25-летнего липчанина обманули на 13 000 рублей при оплате покупки по QR-коду: деньги списали, а товар мужчина так и не получил.
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