За минуту водитель умудрился дважды проехать на красный сигнал светофора

Маневры нарушителя на улице Космонавтов вряд ли оставят равнодушными тех, кто посмотрел видео.

Читатель GOROD48 прислал в редакцию видеозапись со своего регистратора, на которой запечатлена наглая и чреватая авариями езда по улице Космонавтов.

- В течение одной минуты водитель умудрился дважды проехать на красный свет! – возмущался автор ролика.

Видео снято 20 мая. Сначала нарушитель трогается с места на пересечении улиц Космонавтов и Филипченко. Не дожидаясь пока погаснет красный сигнал светофора. Ждать оставалось ещё несколько секунд, но это нарушение ещё можно отнести к категории не очень опасных, поскольку на «зебре» не оставалось пешеходов.

Настоящий «трэш» начинается на светофоре в районе рынка 9-го микрорайона. Водитель, не обращая внимания на остановившиеся на светофоре впереди идущие автомобили, начинает манёвр и умудряется проскочить между двумя машинами, одновременно поддав газу.

- Достаточно одного неловкого движения нарушителя или другого участника движения, чтобы произошло ДТП, - говорит автор видео, - Мы просто обалдели! Когда-нибудь он «доездится»!

По статье 12.12 КоАП проезд на запрещающий сигнал светофора наказывается штрафом в размере 1 тысячи рублей, а в случае повторного нарушения – до 5 тысяч либо лишением прав от 4 до 6 месяцев.