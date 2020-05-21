Происшествия

48 минут назад

За минуту водитель умудрился дважды проехать на красный сигнал светофора

11 764
#ПДД #нарушения #езда на красный свет
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За минуту водитель умудрился дважды проехать на красный сигнал светофора

Маневры нарушителя на улице Космонавтов вряд ли оставят равнодушными тех, кто посмотрел видео.

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Читатель GOROD48 прислал в редакцию видеозапись со своего регистратора, на которой запечатлена наглая и чреватая авариями езда по улице Космонавтов.

- В течение одной минуты водитель умудрился дважды проехать на красный свет! – возмущался автор ролика.

Видео снято 20 мая. Сначала нарушитель трогается с места на пересечении улиц Космонавтов и Филипченко. Не дожидаясь пока погаснет красный сигнал светофора. Ждать оставалось ещё несколько секунд, но это нарушение ещё можно отнести к категории не очень опасных, поскольку на «зебре» не оставалось пешеходов.

Настоящий «трэш» начинается на светофоре в районе рынка 9-го микрорайона. Водитель, не обращая внимания на остановившиеся на светофоре впереди идущие автомобили, начинает манёвр и умудряется проскочить между двумя машинами, одновременно поддав газу.

- Достаточно одного неловкого движения нарушителя или другого участника движения, чтобы произошло ДТП, - говорит автор видео, - Мы просто обалдели! Когда-нибудь он «доездится»!

По статье 12.12 КоАП проезд на запрещающий сигнал светофора наказывается штрафом в размере 1 тысячи рублей, а в случае повторного нарушения – до 5 тысяч либо лишением прав от 4 до 6 месяцев.

11 764
#ПДД #нарушения #езда на красный свет
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Комментарии (11)

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Автомобилист

8 минут назад
А который снимал, он разве не нарушал?
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Катерина

12 минут назад
инспектор, там 2 проезда. Это лишение.
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Катерина

13 минут назад
Автор сам не далеко ушел. 2 нарушения с его стороны на видео. И не известно еще как бы он проехал на этом светофоре не будь перед ним газели. Так что оба хороши.
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Подлиза

14 минут назад
А сам то на красный тоже проехал , умник
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житель

17 минут назад
сам автор у ноябрьского поддал газу при мигающем зеленом и прооехал уже на красный. В чужом глазу соринку увидел, а в своем бревно не заметил
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Инспектор

21 минуту назад
Надо привлечь водителя, автора видео, по данной статье на 26 секунде видео он нарушает, выше упомянутый коап, ждём от редакции сайта данные на водителя, и обращение о привлечении к ответственности.. Спасибо за помощь!
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111

24 минуты назад
Чувак, я все понимаю, но ты и сам проехал на долго горящий желтый. А на желтый ездить незя !!!
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инспектор

26 минут назад
По статье 12.12 КоАП проезд на запрещающий сигнал светофора наказывается штрафом в размере 1 тысячи рублей, данные автора, ждем))
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Автор видео!!

28 минут назад
26 секунда и владелец регистратора под суд)) ГОРОД 48 просто обязан предоставить данное видео и автора в ГИБДД, ждем официального запроса!!
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Полна

35 минут назад
Земля Липецкая стукачами завистливыми. Легче хоть стало?
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