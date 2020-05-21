Культура

сегодня, 08:56

День славянской письменности и культуры пройдет онлайн

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#день письменности
День славянской письменности и культуры пройдет онлайн

24 мая в России отмечается День славянской письменности и культуры. Праздник известен как день памяти первоучителей славянских народов — святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия.

В этом году мероприятия Дня славянской письменности и культуры пройдут в онлайн-режиме. Из-за распространения коронавирусной инфекции приостановлено проведение досуговых, развлекательных, культурных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан.

В предпраздничные и праздничные дни, в Ельце состоятся следующие мероприятия, посвященные Дню славянской письменности и культуры, сообщает администрация Ельца.

22 мая
Медиабеседа « Величие слова славянского», 16+ 

Презентация « Живая нить русского слова», 12+ 

Слайд-лекция « Создатели славянской письменности», 12+ 

Медиаигра « Буквенное представление всем на удивление», 12+ 

Презентация « Кружева славянской речи», 6+ 

Медиабеседа « Аз и буки – основа науки», 6+ 

23 мая

« Аз и буки – основа науки»: медиапутешествие в историю создания и возникновения славянской письменности от официального сайта Дома-музея Жукова и соцсетей,6+

Видеожурнал « Душа славянского народа многоголосьем прозвучи!» 

Медиабеседа « Писатель и его время», 12+ (к 115-летию со дня рождения Михаила Шолохова) 

Марафон-опрос для старших школьников и студентов « Моя любимая книга» 

Медиаигра « Знаете ли вы русскую культуру?», 12+ 

Видео-презентация «Свет разумения книжного», посвященная 500-летию со дня рождения первого русского книгопечатника Ивана Федорова 

Медиабеседа « От глиняной таблички к печатной страничке», 6+ 

Медиабеседа « Певец степного края», 16+ (к 115-летию со дня рождения Михаила Шолохова) 

Эскиз спектакля " Пётр Хлебник" по неоконченной пьесе Льва Толстого

24 мая

Тематические онлайн-выступления творческих коллективов МБУК «Дома культуры железнодорожников», 6+

Информационная программа « В начале было слово», 6+

Документальный фильм о святых Кирилле и Мефодии « Истоки родного слова», онлайн презентация. 6+

Выставка « В начале было слово...». Редкие старинные книги духовного и светского содержания, 6+

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#день письменности

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