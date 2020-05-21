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День славянской письменности и культуры пройдет онлайн
24 мая в России отмечается День славянской письменности и культуры. Праздник известен как день памяти первоучителей славянских народов — святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия.
В этом году мероприятия Дня славянской письменности и культуры пройдут в онлайн-режиме. Из-за распространения коронавирусной инфекции приостановлено проведение досуговых, развлекательных, культурных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан.
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В предпраздничные и праздничные дни, в Ельце состоятся следующие мероприятия, посвященные Дню славянской письменности и культуры, сообщает администрация Ельца.
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22 мая
Медиабеседа « Величие слова славянского», 16+
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Презентация « Живая нить русского слова», 12+
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Слайд-лекция « Создатели славянской письменности», 12+
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Медиаигра « Буквенное представление всем на удивление», 12+
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Презентация « Кружева славянской речи», 6+
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Медиабеседа « Аз и буки – основа науки», 6+
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23 мая
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« Аз и буки – основа науки»: медиапутешествие в историю создания и возникновения славянской письменности от официального сайта Дома-музея Жукова и соцсетей,6+
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Видеожурнал « Душа славянского народа многоголосьем прозвучи!»
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Медиабеседа « Писатель и его время», 12+ (к 115-летию со дня рождения Михаила Шолохова)
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Марафон-опрос для старших школьников и студентов « Моя любимая книга»
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Медиаигра « Знаете ли вы русскую культуру?», 12+
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Видео-презентация «Свет разумения книжного», посвященная 500-летию со дня рождения первого русского книгопечатника Ивана Федорова
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Медиабеседа « От глиняной таблички к печатной страничке», 6+
Медиабеседа «
Певец степного края», 16+ (к 115-летию со дня рождения Михаила Шолохова)
Эскиз спектакля " Пётр Хлебник" по неоконченной пьесе Льва Толстого
24 мая
Тематические онлайн-выступления творческих коллективов МБУК «Дома культуры железнодорожников», 6+
Информационная программа « В начале было слово», 6+
Документальный фильм о святых Кирилле и Мефодии « Истоки родного слова», онлайн презентация. 6+
Выставка « В начале было слово...». Редкие старинные книги духовного и светского содержания, 6+
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12.05.2020 14:52Культура