Происшествия
сегодня, 14:29
Cтолкновение «БМВ»и «Тойоты» записала камера наблюдения
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Вечером 19 мая на улице Ворошилова в Липецке столкнулись автомобили «БМВ», под управлением 34-летнего водителя, и «Тойота Королла» 25-летнего водителя. В аварии пострадала 22-летняя пассажирка «Тойоты», после оказания медицинской помощи ее отправили домой.
Столкновение записала камера уличного наблюдения.
Столкновение записала камера уличного наблюдения.
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Владимир
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