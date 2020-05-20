Происшествия

сегодня, 14:29

Cтолкновение «БМВ»и «Тойоты» записала камера наблюдения

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#авария #ДТП
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Вечером 19 мая на улице Ворошилова в Липецке столкнулись автомобили «БМВ», под управлением 34-летнего водителя, и «Тойота Королла» 25-летнего водителя. В аварии пострадала 22-летняя пассажирка «Тойоты», после оказания медицинской помощи ее отправили домой. 

Столкновение записала камера уличного наблюдения.


10 1535
#авария #ДТП

Комментарии (10)

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Гость

10 минут назад
Чуть правее в правой полосе??? Екатерина, Вы серьёзно??? На купят прав бло...
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)))))

10 минут назад
Катерина, ай, молодец!))) Утерла нос неучам!
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)))))

11 минут назад
Сергей 13, изучай ПДД - там всё сказано, а консультации у меня платные.
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Катерина

16 минут назад
Сергей 13, по хорошему чуть правее взять. В правилах написано про крайнее правое положение для поворота на право.
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Сергей 13

27 минут назад
))))), меня тоже просветите,шо человек сделал неверно и как он должен был поступить?
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Сергей 13

28 минут назад
Который взад въехал в роддом спешил?
ответить

)))))

31 минуту назад
вова, сам ты дурак, если не знаешь порядок поворота направо)))
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Владимир

47 минут назад
))))), это вы эпический идиот, если не знаете правил.
ответить

Владимир

48 минут назад
И куда несся этот дятел на BMW?
ответить

)))))

57 минут назад
Эпический идиот, который поворачивал)))
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