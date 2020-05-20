ВОЗ: Россия стабилизирует ситуацию с COVID-19

В ВОЗ заявили, что ситуация с коронавирусом в России вошла в фазу стабилизации. При этом, как отметила представитель организации Мелита Вуйнович, необходимо добиваться дальнейшего сокращения новых случаев заражения.





- Похоже, что страна находится в фазе стабилизации, — отметила она.



При этом Вуйнович подчеркнула, что, хотя темпы распространения инфекции замедлились, необходимо добиваться дальнейшего сокращения новых случаев заражения, пишет ТАСС.



- Это очень чувствительный момент, требующий дальнейшего соблюдения физического дистанцирования (даже в случае снятия некоторых ограничений), тщательной гигиены рук, выявления случаев, их тестирования, лечения и изоляции, - отметила она.



По ее словам, отслеживание всех контактов заразившихся и соблюдение карантина критически важны для сохранения положительной тенденции и контроля над эпидемией. "Это похоже на марафон, и я бы сказала, что мы только на полпути", - заключила представитель ВОЗ.



17 мая глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что распространение коронавируса в России остановилось, эпидемиологическая ситуация стабилизируется. При этом соблюдать меры профилактики придется еще долго, напоминают

Ситуация с коронавирусом в России перешла в фазу стабилизации. Об этом в среду, 20 мая, ТАСС заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.- Похоже, что страна находится в фазе стабилизации, — отметила она.При этом Вуйнович подчеркнула, что, хотя темпы распространения инфекции замедлились, необходимо добиваться дальнейшего сокращения новых случаев заражения, пишет ТАСС.- Это очень чувствительный момент, требующий дальнейшего соблюдения физического дистанцирования (даже в случае снятия некоторых ограничений), тщательной гигиены рук, выявления случаев, их тестирования, лечения и изоляции, - отметила она.По ее словам, отслеживание всех контактов заразившихся и соблюдение карантина критически важны для сохранения положительной тенденции и контроля над эпидемией. "Это похоже на марафон, и я бы сказала, что мы только на полпути", - заключила представитель ВОЗ.17 мая глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что распространение коронавируса в России остановилось, эпидемиологическая ситуация стабилизируется. При этом соблюдать меры профилактики придется еще долго, напоминают «Известия» . Если граждане научатся на постоянной основе носить маски и перчатки, выдерживать социальную дистанцию, то новые ограничения вводиться не будут, сказала она.