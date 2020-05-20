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ВОЗ: Россия стабилизирует ситуацию с COVID-19
В ВОЗ заявили, что ситуация с коронавирусом в России вошла в фазу стабилизации. При этом, как отметила представитель организации Мелита Вуйнович, необходимо добиваться дальнейшего сокращения новых случаев заражения.
- Похоже, что страна находится в фазе стабилизации, — отметила она.
При этом Вуйнович подчеркнула, что, хотя темпы распространения инфекции замедлились, необходимо добиваться дальнейшего сокращения новых случаев заражения, пишет ТАСС.
- Это очень чувствительный момент, требующий дальнейшего соблюдения физического дистанцирования (даже в случае снятия некоторых ограничений), тщательной гигиены рук, выявления случаев, их тестирования, лечения и изоляции, - отметила она.
По ее словам, отслеживание всех контактов заразившихся и соблюдение карантина критически важны для сохранения положительной тенденции и контроля над эпидемией. "Это похоже на марафон, и я бы сказала, что мы только на полпути", - заключила представитель ВОЗ.
17 мая глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что распространение коронавируса в России остановилось, эпидемиологическая ситуация стабилизируется. При этом соблюдать меры профилактики придется еще долго, напоминают «Известия». Если граждане научатся на постоянной основе носить маски и перчатки, выдерживать социальную дистанцию, то новые ограничения вводиться не будут, сказала она.