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51 минуту назад
СКР планирует возбудить дела в отношении семерых судей
Высшая квалификационная коллегия судей рассмотрит представления председателя Следственного комитета России о даче согласия на возбуждение уголовных дел в отношении семи судей, в том числе в отставке. Об этом пишет ТАСС.
Согласно российскому законодательству, судьи, даже покинув должность, остаются спецсубъектами, на привлечение их в качестве обвиняемых необходимо разрешение квалификационной коллегии. Уточняется, что соответствующее заседание состоится 27 мая.
Следственный комитет намерен возбудить уголовные дела в отношении судьи в отставке судебного участка №25 Нагатинского района Москвы Светланы Самгиной за мошенничество и посредничество во взяточничестве; судьи Арбитражного суда Ростовской области в отставке Светланы Мартыновой за эпизоды мошенничества и фальсификации доказательств; судьи Оренбургского областного суда в отставке Геннадия Петрухова, судьи Лискинского суда Воронежской области в отставке Евгения Капустина и судьи Гагаринского районного суда Смоленской области в отставке Александра Сычева — за участие в ДТП.
Согласно российскому законодательству, судьи, даже покинув должность, остаются спецсубъектами, на привлечение их в качестве обвиняемых необходимо разрешение квалификационной коллегии. Уточняется, что соответствующее заседание состоится 27 мая.
Следственный комитет намерен возбудить уголовные дела в отношении судьи в отставке судебного участка №25 Нагатинского района Москвы Светланы Самгиной за мошенничество и посредничество во взяточничестве; судьи Арбитражного суда Ростовской области в отставке Светланы Мартыновой за эпизоды мошенничества и фальсификации доказательств; судьи Оренбургского областного суда в отставке Геннадия Петрухова, судьи Лискинского суда Воронежской области в отставке Евгения Капустина и судьи Гагаринского районного суда Смоленской области в отставке Александра Сычева — за участие в ДТП.