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Работающим гражданам старше 65 лет продлят больничные

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Работающим гражданам старше 65 лет продлят больничные

Продление актуально для граждан, которые не перешли на удаленную работу и не находятся в отпуске

Продолжающие находиться на самоизоляции россияне в возрасте 65 лет и старше могут продлить электронные больничные. Об этом пишет ТАСС.

Уточняется, что продление актуально для граждан, которые не перешли на удаленную работу и не находятся в отпуске. Новые электронные больничные будут действовать с 12 по 29 мая. Их оплатят за счет средств Фонда социального страхования.

Работники смогут получить их напрямую, для этого не потребуется предоставлять каких-либо дополнительных документов. Все необходимые сведения будут взяты из предоставленных работодателями данных.

Граждане смогут получить выплату единоразово в течение недели со дня оформления больничного.

В правительстве уточнили, что выплаты будут рассчитаны по общим правилам. При восьмилетнем и более стаже дни, проведенные в самоизоляции, будут оплачены в 100% размере.
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