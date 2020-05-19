В России
сегодня, 11:29
Работающим гражданам старше 65 лет продлят больничные
Продление актуально для граждан, которые не перешли на удаленную работу и не находятся в отпуске
Продолжающие находиться на самоизоляции россияне в возрасте 65 лет и старше могут продлить электронные больничные. Об этом пишет ТАСС.
Уточняется, что продление актуально для граждан, которые не перешли на удаленную работу и не находятся в отпуске. Новые электронные больничные будут действовать с 12 по 29 мая. Их оплатят за счет средств Фонда социального страхования.
Работники смогут получить их напрямую, для этого не потребуется предоставлять каких-либо дополнительных документов. Все необходимые сведения будут взяты из предоставленных работодателями данных.
Граждане смогут получить выплату единоразово в течение недели со дня оформления больничного.
В правительстве уточнили, что выплаты будут рассчитаны по общим правилам. При восьмилетнем и более стаже дни, проведенные в самоизоляции, будут оплачены в 100% размере.
Уточняется, что продление актуально для граждан, которые не перешли на удаленную работу и не находятся в отпуске. Новые электронные больничные будут действовать с 12 по 29 мая. Их оплатят за счет средств Фонда социального страхования.
Работники смогут получить их напрямую, для этого не потребуется предоставлять каких-либо дополнительных документов. Все необходимые сведения будут взяты из предоставленных работодателями данных.
Граждане смогут получить выплату единоразово в течение недели со дня оформления больничного.
В правительстве уточнили, что выплаты будут рассчитаны по общим правилам. При восьмилетнем и более стаже дни, проведенные в самоизоляции, будут оплачены в 100% размере.