Мэрия Липецка запланировала создание 20 площадок для выгула собак

А вот планы по созданию приюта для бродячих животных сорвала эпидемия COVID-19.

Сегодня на заседании комиссии по ЖКХ, градостроительству и землепользованию Липецкого горсовета депутатам расскажут о реализации положений нового федерального закона «Об ответственном обращении с животными».В областном бюджете для Липецка на эти цели предусмотрена субвенция в 20,8 миллиона рублей, и если эти планы не будут пересмотрены в связи с сокращением доходов региональной казны из-за ограничительных мер по эпидемии новой коронавирусной инфекции, то мэрия в этом году на реализацию мероприятий по гуманному обращению с бродячими животными получит как никогда много средств. COVID-19 был упомянут не для красного словца. Оказывается, коронавирус уже приостановил анонсированную 26 марта в Госдуме разработку федеральной программы по строительству собачьих приютов (максимальная цена такого стандартного заведения - 56 млн рублей).Из упомянутых 20,8 миллиона рублей, кстати, на строительство такого приюта в Липецке не будет потрачено ни копейки, хотя разговоры о его создании в Липецке идут вот уже 13 лет - еще в 2007 году мэрия говорила о выделении под него старого двухэтажного здания в Левобережной части города. В последний раз о таком необходимом для города заведении говорили в марте этого года на заседании постоянной комиссии по транспорту, дорожному хозяйству и благоустройству горсовета. Чиновники пообещали, что уже в этом году или в районе бывшей свалки Венера, или в поселке ЛТЗ будет построен спецприемник для домашних животных на 450 голов. За соответствующим опытом сотрудники мэрии уже съездили в Астрахань, где год назад появилась построенная за 29,7 млн рублей богадельня для собак, рассчитанная на содержание 300 животных. Однако без федерального софинансирования такого приюта, понятно, в Липецке не построят.В Липецке бродячими собаками занимается по контракту с УГС мэрии ООО «СитиПлюс». В связи с изменением федерального законодательства, безнадзорных животных уже нельзя просто отстреливать. Бродячих животных теперь ловят, осматривают, вакцинируют, стерилизуют, чипируют и содержат до того, как у какой-то собаки появится хозяин. На передержку псов возят в Тербуны, в специальный центр содержания животных. По истечению определенного времени собак должны выпустить в их прежние места обитания.А что делается в мэрии для улучшения быта домашних собак? Пока ничего. В Липецка как были, так и остались две площадки для выгула животных: в Сокольском парке и в Каменном логу между 11-м и 15-м микрорайонами.Однако в течение четырех ближайших лет чиновники запланировали создание 20 новых площадок для выгула собак в разных местах Липецка.