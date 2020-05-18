В России

35 минут назад

Фотограф из Уфы трагически погибла в Дубае

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Фотограф из Уфы трагически погибла в Дубае

Девушка сорвалась со скалы

15 мая в Дубае трагически погибла фотограф из Уфы Юлия Хабибуллина, также известная как Юлия Мэй. За десять дней до смерти она встретила свое 34-летие, сообщает "Комсомольская Правда".

По словам свидетелей, девушка забралась на скалу, чтобы сделать красивый снимок, но на краю она потеряла равновесие и сорвалась с 10-метровой высоты. Полученные при падении травмы оказались смертельными.

Юлия профессионально занималась фотосъемкой, у нее было солидное портфолию с десятками тысяч снимков. В Дубай девушка уехала еще до того, как началась пандемия коронавируса. По словам друзей, она отправилась туда на подработку и не планировала оставаться там надолго. Однако ситуация в мире изменилась слишком быстро, границы стали закрываться, число авиарейсов сократилось, а цены на оставшиеся рейсы подскочили.

Из-за дорогих билетов на самолет Юлии пришлось отложить возвращение в Уфу и это решение оказалось роковым.
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