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35 минут назад
Фотограф из Уфы трагически погибла в Дубае
Девушка сорвалась со скалы
15 мая в Дубае трагически погибла фотограф из Уфы Юлия Хабибуллина, также известная как Юлия Мэй. За десять дней до смерти она встретила свое 34-летие, сообщает "Комсомольская Правда".
По словам свидетелей, девушка забралась на скалу, чтобы сделать красивый снимок, но на краю она потеряла равновесие и сорвалась с 10-метровой высоты. Полученные при падении травмы оказались смертельными.
Юлия профессионально занималась фотосъемкой, у нее было солидное портфолию с десятками тысяч снимков. В Дубай девушка уехала еще до того, как началась пандемия коронавируса. По словам друзей, она отправилась туда на подработку и не планировала оставаться там надолго. Однако ситуация в мире изменилась слишком быстро, границы стали закрываться, число авиарейсов сократилось, а цены на оставшиеся рейсы подскочили.
Из-за дорогих билетов на самолет Юлии пришлось отложить возвращение в Уфу и это решение оказалось роковым.
По словам свидетелей, девушка забралась на скалу, чтобы сделать красивый снимок, но на краю она потеряла равновесие и сорвалась с 10-метровой высоты. Полученные при падении травмы оказались смертельными.
Юлия профессионально занималась фотосъемкой, у нее было солидное портфолию с десятками тысяч снимков. В Дубай девушка уехала еще до того, как началась пандемия коронавируса. По словам друзей, она отправилась туда на подработку и не планировала оставаться там надолго. Однако ситуация в мире изменилась слишком быстро, границы стали закрываться, число авиарейсов сократилось, а цены на оставшиеся рейсы подскочили.
Из-за дорогих билетов на самолет Юлии пришлось отложить возвращение в Уфу и это решение оказалось роковым.