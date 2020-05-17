Сезон закончен: «Металлург» занял 2-е место в группе «Центр»

Впрочем, «красно-чёрные» ещё могут попытаться подать заявку на включение в ФНЛ.

Чуда не случилось – липецкому «Металлургу» не удастся доиграть сезон-2019/20, который сулил блестящие перспективы.

Исполком Российского футбольного Союза (РФС) принял решение из-за пандемии коронавируса досрочно прекратить чемпионат в ПФЛ (втором дивизионе) и ФНЛ. Окончательным признаётся то положение команд, которое было зафиксировано на 17 марта, когда в России начали вводить ограничительные меры против COVID19.

Таким образом, «Металлург» будет объявлен «серебряным» призёром группы «Центр» - к слову, это высшее достижение команды за 11 лет (в прошлом сезоне «красно-чёрные» взяли «бронзу», прим.), но наверняка в Липецке этому не особо рады. Осень-2019 команда Сергея Машнина завершила впечатляющей серией из 7-ми (!) побед подряд, поднялась на 2-е место и отставала от лидирующего брянского «Динамо» всего на два очка. При этом обоих конкурентов – динамовцев и саратовский «Сокол» липчане весной должны были принимать дома, что увеличивало их шансы. Открывались перспективы по выходу в ФНЛ, но….

Победителем турнира в «Центре» объявлено так и не сыгравшее в Липецке «Динамо», которому и досталось право повышения в классе, равно как и промежуточным лидерам других зон столичному «Велесу», тольяттинскому «Акрону», астраханскому «Волгарю», омскому «Иртышу».

Впрочем, пункт 10 решения Исполкома РФС оставляет надежду и «Металлургу» оказаться в ФНЛ, поскольку предусматривает, что (цитата) «Бюро исполкома РФС вправе принять решение, дающее право выступить в спортивном сезоне 2020-2021 гг. в первенстве ФНЛ иным клубам ПФЛ по результатам проведения процедуры лицензирования таких футбольных клубов, дающей право на участие в первенстве ФНЛ».

Добавим, что некоторые клубы ФНЛ снялись с соревнований – владивостокский «Луч», «Армавир», близок к этому курский «Авангард», поэтому в Лиге могут появиться вакансии.

Ранее руководители «Металлурга» не раз заявляли, что хотели бы добиться повышения в классе. Правда, многое здесь будет зависеть и от позиции местных властей ведь выступление в Футбольной Национальной Лиге повлечёт за собой рост расходов на поездки от Калининграда до Владивостока, увеличение количества матчей и т.д. Словом, расходы сильно возрастут.

Футбол в Россию все-таки вернётся, но только на уровне сильнейшего дивизиона Российской Премьер-Лиги, чье первенство возобновится 21 июня. Места проведения матчей будут определяться с учётом эпидемической ситуации т.е. не исключено, что играть придется на нейтральных полях, но в любом случае – без зрителей. Командам будет разрешено делать по 5 замен в матче. Чемпион и призёры будут определены по спортивному принципу, 15-я и 16-я команды РПЛ вылетят в ФНЛ, и в будущем чемпионате их заменят волгоградский «Ротор» и подмосковные «Химки».

Кубок России тоже возобновится 21 июня.