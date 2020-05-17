32 минуты назад
Польская полиция применила слезоточивый газ на протесте предпринимателей
Польская полиция применила слезоточивый газ против участников акции протеста предпринимателей на Замковой площади в Варшаве.
По данным полиции, газ и физическую силу в отношении протестующих применили после того, как они стали нападать на блюстителей порядка.
"К сожалению, мы столкнулись с агрессией в отношении полиции", — сообщает Варшавская полицейская комендатура в твиттере.
"В связи с нападением на сотрудников были использованы меры прямого принуждения в виде газа и физической силы", — сообщил журналистам представитель полиции Варшавы Сильвестр Марчак.