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32 минуты назад

Польская полиция применила слезоточивый газ на протесте предпринимателей

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Польская полиция применила слезоточивый газ против участников акции протеста предпринимателей на Замковой площади в Варшаве.

Демонстранты требовали финансовой поддержки от правительства для компенсации убытков, понесенных в период эпидемии коронавируса. Полицейские призывали собравшихся разойтись, так как их акция являлась незаконной, сообщает ria.ru

По данным полиции, газ и физическую силу в отношении протестующих применили после того, как они стали нападать на блюстителей порядка.

"К сожалению, мы столкнулись с агрессией в отношении полиции", — сообщает Варшавская полицейская комендатура в твиттере.

"В связи с нападением на сотрудников были использованы меры прямого принуждения в виде газа и физической силы", — сообщил журналистам представитель полиции Варшавы Сильвестр Марчак.


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