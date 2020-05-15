Посещение магазина без маски может стоить от 1 до 4 тысяч рублей

От 1 до 4 тысяч рублей придется заплатить липчанину за посещение магазина без маски. Инцидент произошел в торговой точке, где продаются дезинфицирующие средства.

- Директор магазина сообщил, что на предложение надеть маску, которую ему предложили сотрудники, или покинуть помещение, покупатель ответил грубым отказом. Руководители учреждения были вынуждены вызвать полицию и сотрудников управления Советским округом, на территории которого находится торговая точка, - сообщили в пресс-службе администрации Липецка.



Полицейские отыскали мужчину, который успел уйти из магазина, в соседнем дворе, где на него и составили протокол по статье 8.6 КоАП Липецкой области. Размер штрафа будет установлен по итогам заседания административной комиссии. За «Неисполнение требований нормативно правового акта Липецкой области, принятого в целях предупреждения возникновения и развития чрезвычайных ситуаций» можно заплатить от 1 до 4 тысяч рублей.



- На территории Советского округа прошло уже порядка 40 рейдов, в ходе которых мы проверяли, как липчане соблюдают масочный режим. Мы благодарны и предпринимателям, которые проявляют социальную ответственность и не оставляют без внимания подобные нарушения. Однако хотелось бы напомнить, что основная задача не оштрафовать граждан, а пресечь распространение опасного заболевания. Чем добросовестнее мы будем соблюдать требования безопасности, тем быстрее начнут открываться предприятия. Кроме того, даже если лично вы не боитесь заражения, наверняка у вас есть близкие, входящие в группу риска, - подытожила начальник управления Советским округом администрации Липецка Любовь Райдер.



