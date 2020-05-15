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сегодня, 17:15

Посещение магазина без маски может стоить от 1 до 4 тысяч рублей

25 1102
#масочный режим #коронавирус

От 1 до 4 тысяч рублей придется заплатить липчанину за посещение магазина без маски. Инцидент произошел в торговой точке, где продаются дезинфицирующие средства. 

- Директор магазина сообщил, что на предложение надеть маску, которую ему предложили сотрудники, или покинуть помещение, покупатель ответил грубым отказом. Руководители учреждения были вынуждены вызвать полицию и сотрудников управления Советским округом, на территории которого находится торговая точка, - сообщили в пресс-службе администрации Липецка.

Полицейские отыскали мужчину, который успел уйти из магазина, в соседнем дворе, где на него и составили протокол по статье 8.6  КоАП Липецкой области. Размер штрафа будет установлен по итогам заседания административной комиссии. За «Неисполнение требований нормативно правового акта Липецкой области, принятого в целях предупреждения возникновения и развития чрезвычайных ситуаций» можно заплатить от 1 до 4 тысяч рублей.

- На территории Советского округа прошло уже порядка 40 рейдов, в ходе которых мы проверяли, как липчане соблюдают масочный режим. Мы благодарны и предпринимателям, которые проявляют социальную ответственность и не оставляют без внимания подобные нарушения. Однако хотелось бы напомнить, что основная задача не оштрафовать граждан, а пресечь распространение опасного заболевания. Чем добросовестнее мы будем соблюдать требования безопасности, тем быстрее начнут открываться предприятия. Кроме того, даже если лично вы не боитесь заражения, наверняка у вас есть близкие, входящие в группу риска, - подытожила начальник управления Советским округом администрации Липецка Любовь Райдер.

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#масочный режим #коронавирус

Комментарии (25)

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Сенсей

4 секунды назад
Шкурить идиотов, только через очко может дойти.
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Масочный гешефт

31 секунду назад
Правильный "масочный режим" предполагает обязательную смену маски через каждые два часа. Чего никто у нас делать не будет за свой счет, будут носить одну маску до её полного разложения :) . Хотите "масочный режим" - раздавайте их бесплатно!
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*

1 минуту назад
Ошейники еще оденьте дэбилы
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Бывший в профсоюзе

2 минуты назад
Вчера в маг. *ПЯТЕРОЧКА*, стою на кассе по разметке в 1.5 м. Подходит женщина в возрасте 45-50лет и становится в перед меня, буквально на тупая на пятки в переди стоящему покупателю. Охранник вежливо, ей сделал замечание за несоблюдение дистанции и почему она без маски. Боже! Весь магазин узнал что такое короновирус, кто директор магазина, и все работники магазина и покупатели. Спорить и ругаться с ней никто не стал. Удовлетваренная собой эта дама расплатилась, вышла из магазина, села в РАФ 4. Так что, всё зависит от человека , и его воспитания и полиция в каждом магазине стоять не будет и выписывать штрафы.
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Слышь

4 минуты назад
Пожил, Если бы хотел жить- сидел бы дома. А то ,гляди- ка интеллигенция, уже и пёрнуть нельзя около тебя
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Масочный гешефт

6 минут назад
Даже в безумном мире культового фильма "Кин-дза-дза" намордники пацакам по указу господина "ПэЖэ"раздавали бесплатно :))) а наши дурачки на экзекуцию наверняка со своими розгами придут :))))
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Никодим

8 минут назад
Проверьте маг.Хомяк на манеже,о,ужас! там все практически без масок,особенно молодёжь,да и взрослые её игнорируют,а ведь там рядом общага 19тая и 17ая..где выявлен ковид.в 17ой обнаружен 13.05.а все без масок.
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Город героев

28 минут назад
про страну дураков, У нас все герои морды бить. Только когда в полицию забирают, все трястись начинают попукивая и адвоката требуют.
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Масочники-вы дебилы!!!

30 минут назад
Скажут встать раком, вы встанете....
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Масочники-вы дебилы!!!

31 минуту назад
Скажут встать раком, вы встанете....
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