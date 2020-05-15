20 минут назад
Москва купила крупнейший завод в России по производству масок
Правительство Москвы еще в марте приобрело ООО "Компания инновационных технологий" ("КИТ"), которое является крупнейшим производителем медицинских масок в России.
10 марта единственным владельцем КИТ стало ООО «Центррегионинвест», которое через ООО «Софийская набережная» контролирует АО «Капиталинвестпроект» (КИП), следует из данных СПАРК. «Капиталинвестпроект» (ранее назывался АО «Кремлин сайт») контролируется московским правительством и управляет различными столичными активами, сообщил «Ведомостям» источник в мэрии. Сделка оценивается примерно в 1,5 миллиарда рублей.
«Компания инновационных технологий», планирует нарастить производство масок в 6-7 раз. Об этом «Известиям» рассказал начальник управления производства КИТ Сергей Брянов. По его словам, увеличить производства компания собирается с помощью закупки оборудования в Китае и Франции. Планируется закупка около 20 линий.
На предприятии производится три вида взрослых масок, детские маски, а также два вида респираторов — формованные и вертикальные.