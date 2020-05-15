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20 минут назад

Москва купила крупнейший завод в России по производству масок

77
#маски
Москва купила крупнейший завод в России по производству масок

Правительство Москвы еще в марте приобрело ООО "Компания инновационных технологий" ("КИТ"), которое является крупнейшим производителем медицинских масок в России.

Производство медицинских масок – главный профиль ООО «Компания инновационных технологий» (КИТ), по сравнению с началом года фирма нарастила выпуск более чем в 2 раза – до 1 млн медицинских масок в сутки, говорит бывший совладелец КИТ Павел Спичаков. В течение года компания увеличит мощности до 2–3 млн шт. в день, добавил он. Москве сейчас нужно около 4 млн шт. в день, говорит чиновник мэрии. По данным СПАРК, до 27 февраля 2020 г. владельцами КИТ были Дмитрий Савин (72%) и Павел Спичаков (28%). Потом они продали 100% компании владельцу УК «Абсолют эссет менеджмент» Александру Сидорову.

10 марта единственным владельцем КИТ стало ООО «Центррегионинвест», которое через ООО «Софийская набережная» контролирует АО «Капиталинвестпроект» (КИП), следует из данных СПАРК. «Капиталинвестпроект» (ранее назывался АО «Кремлин сайт») контролируется московским правительством и управляет различными столичными активами, сообщил «Ведомостям» источник в мэрии. Сделка оценивается примерно в 1,5 миллиарда рублей.

«Компания инновационных технологий», планирует нарастить производство масок в 6-7 раз. Об этом «Известиям» рассказал начальник управления производства КИТ Сергей Брянов. По его словам, увеличить производства компания собирается с помощью закупки оборудования в Китае и Франции. Планируется закупка около 20 линий.
На предприятии производится три вида взрослых масок, детские маски, а также два вида респираторов — формованные и вертикальные.
77
#маски

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