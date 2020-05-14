Война с вирусом: масочный режим обойдется россиянину в 4 тысяч рублей,

Соблюдение масочного режима – перчатки, маски и санитайзеры – обойдутся в месяц россиянину в среднем в 4 тысячи рублей, подсчитали эксперты: в зависимости от регионов траты колеблются от 3,5 до 5 тысяч рублей. ВОЗ не нашла доказательств того, что вирус серьезно мутирует. Чтобы поддержать открывающиеся рестораны, жителям Вены раздадут ваучеры для их посещения. Итальянский дизайнер создал «коронавирусное» бикини с защитной маской.

По данным Роспотребнадзора, на утро 14 мая в мире зафиксированы 4 425 660 подтвержденных случаев заражения, за сутки зараженных стало больше на 87 116 человек.Погибли от коронавируса 298 332 человека, полностью вылечились – 1 668 240 человек.США остается лидером антирейтинга - здесь выявлены 1,43 миллиона зараженных. Больше 220 тысяч случаев – в Испании, России, Великобритании, России. В десятке самых пострадавших стран, где больше ста тысяч случаев заражения – Бразилия, Франция, Германия, Турция, Иран.В России за последние сутки зафиксировано 9 974 заболевших в 84 регионах. Всего на территории страны 252 245 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. Число выписанных увеличилось до 53 530 человек. 2305 - скончались.В Липецкой области за сутки коронавирус подтвержден еще у 46 человек. Всего за время эпидемии в регионе выявлено 1036 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 258 человек выздоровели, 3 умерли. По количеству выявленных зараженных Липецкая область в России на 39 месте.Доказательств значительных мутаций коронавируса не существует, заявил директор по чрезвычайным ситуациям регионального отделения Всемирной организации здравоохранения в районе Восточного Средиземноморья Ричард Бреннан. Так, сегодня ученые активно изучают коронавирус SARS-CoV-2 и еще не пришли к единому мнению по поводу его мутаций. Так, индийские ученые обнаружили 11 различных типов коронавируса, один из которых - A2a - почти заменил все остальные, чтобы стать доминирующим в разных географических регионах, в то время как ученые из Великобритании сообщали о примерно 200 мутациях. Китайские исследователи отмечали, что с начала вспышки болезни в Китае в новом виде коронавируса произошли около 150 изменений. Они делили вирус на два подтипа, L и S, которые отличаются своей агрессивностью. Среди одних из российских ученых высказывалось мнение, что вирус мутирует: в одних странах коронавирус был один, а когда дошёл до России, то стал несколько другим. Однако часть ученых придерживаются точки зрения, что мутации не влияют на основную структуру генома вируса. Сейчас вирусологи и иммунологи пытаются понять его природу.Ученые обнаружили антитела к коронавирусу в крови лам. Исследование Техасского университета, Национального института здравоохарнения и Университета Гента опубликовано в научном издании Cell. Учёным удалось выработать в крови лам антитела способные блокировать и нейтрализовать коронавирус SARS-CoV-2. Антитело нейтрализует вирус, сцепляясь с похожими на шипы белками его «короны» и блокируя его способность проникать в клетку, таким образом, останавливая распространение инфекции. Сейчас проводятся испытания на грызунах, если они будут успешными, то метод в будущем может применяться в больницах. Ученые предполагают, что ингаляции с такими антителами можно будет использовать для терапии.Рынок новых автобусов в России из-за пандемии заметно сократился. Падение объёмов продаж в апреле достигло 65%. Всего же в апреле было продано 502 новых автобуса, сообщает аналитическое агентство «Автостат». Лидером оказался отечественный «ПАЗ» - на его долю пришлись 60% всех продаж. Всего дилеры компании реализовали 308 павловских машин, что на 57% ниже показателя апреля 2019 года. На втором месте находятся башкирские автобусы марки НефАЗ. Их в апреле купили 67 — на 42% меньше прошлогоднего результата. А вот у белорусского МАЗа продажи выросли в 2,5 раза – их приобрели 47 единиц.Затраты на обязательный масочно-перчаточный режим и санитарные правила во время ограничительных мероприятий в среднем обойдутся одному россиянину в четыре тысячи рублей в месяц. Цена на необходимый набор из масок, перчаток и санитайзеров в разных регионах колеблется от 3,4 тысяч до 5,1 тысячи рублей, подсчитали в аналитической службе международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. В набор включили одноразовые трехслойные маски, латексные перчатки и антисептик. Эксперты рассчитали, что одному человеку потребуется 90 масок (по 4 в рабочий день с их заменой каждые 2-3 часа, еще по одной маске оставили для выходных дней для похода в магазин), 48 пар перчаток и 5 флаконов антисептика объемом 50 миллилитров. Среднюю стоимость аналитики считали, исходя из самых низких цен, которые отмечались в регионах. Масочный режим сегодня действует в большинстве регионов России, а некоторые территории ввели требование обязательно носить и перчатки.Чтобы поддержать открывающиеся рестораны, жителям Вены раздадут ваучеры для их посещения. Ваучеры на сумму от 25 евро до 50 евро получит каждая семья, сообщил бургомистр австрийской столицы Михаэль Людвиг. Как пишет портал austria-today.ru, это обойдется городу в общей сложности в 40 миллионов евро для 900 000 семей в Вене. Ваучеры будут выдаваться с середины июня до конца сентября. Домохозяйства, состоящие из одного человека, получают 25 евро, а домохозяйства, состоящие из нескольких человек, — 50 евро. Таким образом город намерен помочь местным заведениям вернуться в прежнее русло. В Вене насчитывается около 6 000 ресторанов с 60 000 сотрудников. Доход в этой отрасли составляет 1,4 миллиарда евро в год. Есть также еще 3 000 кофеен, которые также воспользуются ваучерами.Коронавирус нанес сильный удар по провинциальным пабам в Ирландии, которые расположены вдалеке от крупных городов и центральных автомагистралей. Из-за пандемии многие ирландцы потеряли работу и после окончания карантина не смогут позволить себе кружку пива в баре. По подсчетам экспертов, остаться без посетителей и обанкротиться могут до четверти всех питейных заведений страны, пишет газета Irish Examiner.Владельцы пабов и баров в Австралии могут не открыть свои заведения по несколько иным причинам, пишет портал news.com.au. В Новом Южном Уэльсе рестораны смогут принять посетителей уже в ближайшие дни, однако, независимо от размера заведения, находиться там разрешат не больше, чем десяти посетителям. «Даже если в зале есть несколько комнат или несколько помещений, в одном месте могут собраться только до 10 человек», - сказала премьер-министр Нового Южного Уэльса Глэдис Бережиклян. В этом случае нежизнеспособными могут оказаться крупные рестораны и пабы, возможно, они не захотят открываться вовсе. На вопрос представителей бизнеса, почему разрешено обслуживать только 10 человек, если огромный зал позволяет безопасно, с учетом норм социального дистанцирования, разместить 50 или даже 100 человек, премьер-министр ответила, что при большом количестве посетителей очень сложно следить, чтобы дистанция не нарушалась.Канадский зоопарк вернет в Китай двух панд раньше оговоренного срока – из-за коронавирусных ограничений стало сложно привозить бамбук, животным не хватает еды. Как отмечается в сообщении зоопарка Calgary Zoo, несколько месяцев учреждение преодолевало препятствия, чтобы привезти свежий бамбук для прокорма животных. Каналы поставки свежего бамбука для панд нарушились из-за пандемии коронавируса и отмененных в связи с ней авиарейсов. Панд привезли в Канаду из Китая в 2014 году сроком на 10 лет. Решение вернуть животных раньше было трудным, но «здоровье и благополучие животных, которых мы любим и о которых заботимся, всегда превыше всего», - заявил директор зоопарка Клеман Лантье. Рацион большой панды на 99% состоит из свежего бамбука, в день взрослая особь потребляет примерно 40 килограмм этого растения.На преступную организацию, которая занималась торговлей медицинскими масками сомнительного качества и происхождения, греческая полиция вышла после жалобы одной из пострадавших компаний. Так, организация заключила через посредника коммерческое соглашение на покупку более 200 тысяч масок на сумму 620 тысяч евро. Товар, согласно договору, должен был быть доставлен на следующий день. Но компания маски не получила и подала жалобу в полицию, сообщает портал rua.gr. Грузовик с масками власти обнаружили через несколько дней, водителя арестовали в собственном доме, там также обнаружили и конфисковали еще партию масок. По цепочке полиция обнаружила сеть складов, были арестованы восемь человек, которым предъявили обвинения в мошенничестве, еще четыре человека находятся в розыске. Всего греческие органы правопорядка конфисковали более 1,1 миллиона масок, 50 тысяч поддельных этикеток, два грузовика.Бикини с маской, который получил название «Трикини», был создан как шутка итальянским дизайнером и владелицей закрывшегося во время карантина бутика Тицианой Скарамуззо (Tiziana Scaramuzzo), сообщает издание CentropaginaДизайнер из Центральной Италии начала выпускать необычное трио для пляжа, чтобы поддержать домашних, когда правительство ввело ограничения в стране – идея добавить маску была шуткой для членов ее семьи. Однако после публикации нескольких снимков своего бикини-набора 2020 года, получившего название «трикини», дизайнеру стали поступать заказы из разных стран, в которых люди спрашивали – не сможет ли она отправить им такие комплекты. Для автора «трикини» ее идея стала символом надежды, что люди хотят добавить в свою жизнь ярких красок, невзирая на карантин и связанные с ним ограничения.В Ирландии состоялся первый онлайн-развод, сообщает The Irish Independent. Дистанционные слушания стали частью новой системы, которую внедряет Служба судов страны в соответствии с правилами социального дистанцирования. На слушания о разводе все вовлеченные в процесс лица появились по видеосвязи во время заседания. В результате судья вынес три постановления, что является первым подобным историческим событием для республики. Онлайн-разводы, вероятно, станут новым «нормальным» явлением в предстоящие месяцы, так как главный судья Ирландии предвидит, что подобные дистанционные слушания будут проводиться до конца следующего года. Стоит отметить, что разводы были узаконены в Ирландии только в 1995 году, после референдума, который одобрил меру при 50,28% голосов избирателей против 49,72% голосов противников изменений.В Турции набирает популярность виртуальная библиотека, которую в период коронавирусных ограничений создали четыре студента, сообщает информационное издание Хюрриет. «Как аспиранты, мы привыкли работать в библиотеках. У большинства из нас нет опыта работы на дому. Продолжать учёбу во время самоизоляции очень сложно. Именно эти сложности подтолкнули нас на создание библиотеки», - рассказал один из создателей Ахмет Бахаддин Эрсез. Находя учебные видеоролики в Youtube, студенты перенесли их на свою виртуальную платформу, пригласив на занятия коллег-друзей. Они также протестировали действующее программное обеспечение для видеоконференций и подготовили платформу для прямой трансляции, чтобы занятия могли собрать одновременно до 25-30 человек. За несколько недель библиотека привлекла читателей из Турции, Великобритании, Германии и других стран.