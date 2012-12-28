Все новости
Выходные в Липецке: пик морозов, борьба за наследство, экскурсия в темноте
Общество
Причиной громкого хлопка в пригороде Липецка стал пожар
Происшествия
Тело бомбардира «Металлурга» нашли на «Елецком»
Спорт
Жительница Липецка потеряла миллион рублей на покупке автомобиля в сети
Происшествия
Липчане разочаровались в Севере
Общество
В Задонском районе задержан подозреваемый в краже «Нивы Шевроле»
Происшествия
В Липецкой области от -28 ночью до -18 днем
Погода в Липецке
Лиса вышла на прогулку в Верхнем парке
Общество
Прокуратура начала проверку из-за холода в доме на Достоевского
Происшествия
Лиса вечером пришла поужинать на Липовскую
Общество
Липчане разочаровались в Севере
Общество
Прокуратура начала проверку из-за холода в доме на Достоевского
Происшествия
Тело бомбардира «Металлурга» нашли на «Елецком»
Спорт
В Грязях полицейские расследуют наезд на женщину на «зебре»
Общество
Лиса вышла на прогулку в Верхнем парке
Общество
Причиной громкого хлопка в пригороде Липецка стал пожар
Происшествия
На Ниженке кот примерз лапами и хвостом к дереву
Общество
Лиса вечером пришла поужинать на Липовскую
Общество
В Липецкой области от -28 ночью до -18 днем
Погода в Липецке
Желтый уровень воздушной угрозы объявлен в Липецкой области
Происшествия
Общество
503
сегодня, 20:51
4

На Ниженке кот примерз лапами и хвостом к дереву

Спасать мурлыку примчались сотрудники МЧС по зову проходившего мимо ветеринара.

Сегодня на улице Чапаева развернулась спасательная операция. Ветеринарный врач Андрей Диденко заметил на дереве жалобно мяукающего кота. Сам снять его не смог, вызвал МЧС. Приехавшие спасатели забрались на дерево, и, как оказалось вовремя — кот уже примерз и лапами, и хвостом к стволу. А местная жительница рассказала, что котик сидит на дереве со вчерашнего дня.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Липецкой области, спасали Котофеича сотрудники пожарно-спасательной части №2.

GWok5-lT-5o.jpg

При помощи теплой воды спасатели кота из цепких лап мороза вырвали и отдали доктору, который просит жителей Ниженки посмотреть — не их ли котик. Пока котофей находится под присмотром доктора.

Фото и видео   Андрея Диденко
животные
0
1
0
12
0

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Ель Сибирская
12 минут назад
Спасибо добрым людям. Жители Ниженки пожалуйста спасите котейку, возьмите себе. Вам обязательно это зачтется!
Ответить
бабушка
17 минут назад
Котейку можно перевезти на Липовскую, прям на теплотрассу, где давича лиса ужинала.
Ответить
Ннннн
35 минут назад
А какова дальнейшая судьба бедного кота? В ночь мороз до -25, не бросайте беднягу.
Ответить
да-уж
50 минут назад
Горе то какое! Жалко мурлыку. Сколько людей собралось, не то, что а надысь на университетском...
Ответить
