Общество
сегодня, 20:51
На Ниженке кот примерз лапами и хвостом к дереву
Спасать мурлыку примчались сотрудники МЧС по зову проходившего мимо ветеринара.
Как сообщили в ГУ МЧС России по Липецкой области, спасали Котофеича сотрудники пожарно-спасательной части №2.
При помощи теплой воды спасатели кота из цепких лап мороза вырвали и отдали доктору, который просит жителей Ниженки посмотреть — не их ли котик. Пока котофей находится под присмотром доктора.
Фото и видео Андрея Диденко
Комментарии (4)