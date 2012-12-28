На Ниженке кот примерз лапами и хвостом к дереву

Спасать мурлыку примчались сотрудники МЧС по зову проходившего мимо ветеринара.

Сегодня на улице Чапаева развернулась спасательная операция. Ветеринарный врач Андрей Диденко заметил на дереве жалобно мяукающего кота. Сам снять его не смог, вызвал МЧС. Приехавшие спасатели забрались на дерево, и, как оказалось вовремя — кот уже примерз и лапами, и хвостом к стволу. А местная жительница рассказала, что котик сидит на дереве со вчерашнего дня.Как сообщили в ГУ МЧС России по Липецкой области, спасали Котофеича сотрудники пожарно-спасательной части №2.При помощи теплой воды спасатели кота из цепких лап мороза вырвали и отдали доктору, который просит жителей Ниженки посмотреть — не их ли котик. Пока котофей находится под присмотром доктора.