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вчера, 23:46

Вирусолог спрогнозировал появление эффективного лекарства от COVID-19

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#коронавирус
Все противовирусные препараты, которые ранее использовались для лечения COVID-19, не показали своей эффективности, и основная надежда для тех, кто уже инфицирован, на появление препарата, основанного на использовании рекомбинантных антител. Об этом рассказал в интервью «Известиям» руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков. 

Он отметил, что существующие лекарства, которые ранее были разработаны против других вирусов, демонстрируют неудовлетворительные результаты и имеют множество побочных эффектов. 

На данный момент, по словам специалиста, существует один подход в создании эффективного препарата от COVID-19. Он заключается в том, чтобы помочь иммунитету бороться с заболеванием путем искусственного добавления антител. Волчков не исключил, что лекарственное средство с такой основой выпустят уже этой осенью. 

Вместе с тем вирусолог подчеркнул, что коронавирус тоже развивается и антитела будут эффективными ограниченное время, пока патоген не мутирует. 

Говоря об ослаблении ограничительных мер, связанных с коронавирусной инфекцией, Волчков уточнил, что это стоит делать, когда доля переболевших COVID-19 людей будет на уровне 25–30% населения. 
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#коронавирус

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