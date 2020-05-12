В России
сегодня, 18:27
Дмитрий Песков заболел коронавирусом
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заболел коронавирусом и проходит лечение
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков госпитализирован в связи с выявлением коронавируса, сообщают Известия. Всех членов правительства, которые контактировали с заболевшим премьером, изолировали, они прошли дополнительное тестирование.
Он стал четвертым из высокопоставленных чиновников, кто заразился коронавирусной инфекцией. Ранее о положительном тесте сообщили глава правительства Михаил Мишустин, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Владимир Якушев и глава Минкультуры Ольга Любимова.
Среди заразившихся российских политиков — депутат Госдумы Леонид Калашников и его коллега Дмитрий Новиков. Сообщалось также о заражении депутатов Мосгордумы Людмилы Стебенковой и Евгения Ступина. Подмосковный депутат Иван Жуков скончался, и причиной смерти названа коронавирусная инфекция.
Он стал четвертым из высокопоставленных чиновников, кто заразился коронавирусной инфекцией. Ранее о положительном тесте сообщили глава правительства Михаил Мишустин, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Владимир Якушев и глава Минкультуры Ольга Любимова.
Среди заразившихся российских политиков — депутат Госдумы Леонид Калашников и его коллега Дмитрий Новиков. Сообщалось также о заражении депутатов Мосгордумы Людмилы Стебенковой и Евгения Ступина. Подмосковный депутат Иван Жуков скончался, и причиной смерти названа коронавирусная инфекция.