В России

16 минут назад

В России появился сервис для оформления выплат на детей

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В России появился сервис для оформления выплат на детей

Сервис запустили на сайте Госуслуг 

На едином портале госуслуг на отдельной странице запущен сервис для оформления выплаты на детей в 10 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

В соответствии с указом президента России Владимира Путина, деньги можно получить на каждого ребенка в возрасте от трех до 16 лет, имеющего российское гражданство. Глава Министерства труда Антон Котяков сообщила, что соответствующие выплаты для смогут получить 22 млн детей. На её реализацию направят 200 млрд рублей. Перечислять средства начнут с 1 июня. Обратиться за назначением такое выплаты можно до 1 октября.

Кроме того, россияне с низким уровнем дохода (меньше одного прожиточного минимума на члена семьи) смогут оформить выплату на детей от трех до семи лет включительно. Эта возможность появится с 1 июня, а не с первого 1 июля, как было запланировано.
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