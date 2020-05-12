Общество

сегодня, 17:18

Городские кладбища открыты для посещения

11 1634
#самоизоляция
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Городские кладбища открыты для посещения

С 12 мая в Липецке открыты для посещения городские кладбища. Желающие могут посетить могилы родных и навести порядок.

- Однако мы призываем людей из группы риска, в возрасте старше 65 лет, не нарушать режим самоизоляции. Рекомендуем им повременить с уборкой могил или попросить провести её кого-то из более молодых родственников, - отметил директор МБУ «Ритуальные услуги» Евгений Лепекин.

Кроме того, в мэрии просят липчан соблюдать правила безопасности – пользоваться средствами защиты, в том числе масками, соблюдать социальную дистанцию и не собираться большими группами.

- Эти меры необходимы: территории кладбищ из-за размеров регулярно дезинфицировать не представляется возможным, санитарную обработку проводят лишь в помещениях для оформления документов, - добавили в администрации города.

Ограничение на посещение кладбищ было введено в апреле из-за осложнения эпидемической обстановки, на их территории пропускали лишь похоронные процессии.

11 1634
#самоизоляция
2

Комментарии (11)

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Липчанин

3 минуты назад
Попросите в Новую Деревню песочка подбросить на кладбище
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Липчанин

4 минуты назад
Попросите ,в Новой деревне песочку привезти
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Ефим

7 минут назад
А Богу молиться можно ? Качать губер натуру!
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Садовод.

8 минут назад
Кладбища - это конечно замечательно. Но когда , мы сможем ежедневно ездить в садовые товарищества? По понедельникам средам и пятницам - крайне неудобно!
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?

17 минут назад
Ржунемогу. Откройте м видео!!! Лучше и пользы больше!!!
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Я

34 минуты назад
Я и на пасху на кладбище ходил пока Бендеры с тузиками сопли жевали.
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Они с 29 апреля не закрыты...

46 минут назад
Ужас. Тоже мне новость...
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Нардеп

57 минут назад
Опять Липецк отличился! Везде в районах и селах кладбища убраны как и могилы, чисто, все посыпано песочком и стоят искусственные цветы, и только Липецк запретил людям прибираться но при этом не забыл предложить платную услугу по уборке могил.
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Гость

59 минут назад
Песок на троицу привезёте плиз..
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Нардеп

сегодня, 17:39
Кому нужно все уже давным давно убрались! Едешь по районам и видишь все кладбища убраны могилки чистенькие посыпаны песочком и стоят искусственные цветы везде и только Липецк отличился по полной программе в очередной раз.
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