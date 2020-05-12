Городские кладбища открыты для посещения

С 12 мая в Липецке открыты для посещения городские кладбища. Желающие могут посетить могилы родных и навести порядок.

- Однако мы призываем людей из группы риска, в возрасте старше 65 лет, не нарушать режим самоизоляции. Рекомендуем им повременить с уборкой могил или попросить провести её кого-то из более молодых родственников, - отметил директор МБУ «Ритуальные услуги» Евгений Лепекин.



Кроме того, в мэрии просят липчан соблюдать правила безопасности – пользоваться средствами защиты, в том числе масками, соблюдать социальную дистанцию и не собираться большими группами.



- Эти меры необходимы: территории кладбищ из-за размеров регулярно дезинфицировать не представляется возможным, санитарную обработку проводят лишь в помещениях для оформления документов, - добавили в администрации города.



Ограничение на посещение кладбищ было введено в апреле из-за осложнения эпидемической обстановки, на их территории пропускали лишь похоронные процессии.



