В России

52 минуты назад

Российский аппарат «Витязь» погрузился на дно Марианской впадины

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Российский аппарат «Витязь» погрузился на дно Марианской впадины

«Витязь» собрали и испытали в Крыловском государственном научном центре

Российские судостроители провели уникальный эксперимент сверхглубокого погружения в Марианскую впадину в честь Дня Победы, сообщили "Интерфаксу" в субботу в Фонде перспективных исследований (ФПИ).

8 мая в 22:34 по Москве российский автономный необитаемый подводный аппарат "Витязь" погрузился на дно жёлоба. Его датчики зафиксировали глубину 10 тысяч 28 метров. В фонде сообщили, что в ходе погружения на дно Марианской впадины был доставлен вымпел, посвященный 75-летию Победы в Великой отечественной войне.

«Витязь» собрали и испытали в Крыловском государственном научном центре. Особенность аппарата в том, что он позволяет осуществлять картирование Марианского желоба — создать его трехмерную карту. Сейчас на основе «Витязя» создается и обитаемый глубоководный аппарат.

Аппарат "Витязь" стал первым в мире полностью автономным необитаемым подводным аппаратом, достигшим самой глубокой точки Мирового океана. Вице-премьер Юрий Борисов в связи с экспериментом отметил, что впервые в России за столь короткие сроки была создана техника такого класса сложности.
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Комментарии (1)

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Липчанин

22 минуты назад
Что они там хотят найти? Рубль?
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