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52 минуты назад
Российский аппарат «Витязь» погрузился на дно Марианской впадины
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«Витязь» собрали и испытали в Крыловском государственном научном центре
Российские судостроители провели уникальный эксперимент сверхглубокого погружения в Марианскую впадину в честь Дня Победы, сообщили "Интерфаксу" в субботу в Фонде перспективных исследований (ФПИ).
8 мая в 22:34 по Москве российский автономный необитаемый подводный аппарат "Витязь" погрузился на дно жёлоба. Его датчики зафиксировали глубину 10 тысяч 28 метров. В фонде сообщили, что в ходе погружения на дно Марианской впадины был доставлен вымпел, посвященный 75-летию Победы в Великой отечественной войне.
«Витязь» собрали и испытали в Крыловском государственном научном центре. Особенность аппарата в том, что он позволяет осуществлять картирование Марианского желоба — создать его трехмерную карту. Сейчас на основе «Витязя» создается и обитаемый глубоководный аппарат.
Аппарат "Витязь" стал первым в мире полностью автономным необитаемым подводным аппаратом, достигшим самой глубокой точки Мирового океана. Вице-премьер Юрий Борисов в связи с экспериментом отметил, что впервые в России за столь короткие сроки была создана техника такого класса сложности.
8 мая в 22:34 по Москве российский автономный необитаемый подводный аппарат "Витязь" погрузился на дно жёлоба. Его датчики зафиксировали глубину 10 тысяч 28 метров. В фонде сообщили, что в ходе погружения на дно Марианской впадины был доставлен вымпел, посвященный 75-летию Победы в Великой отечественной войне.
«Витязь» собрали и испытали в Крыловском государственном научном центре. Особенность аппарата в том, что он позволяет осуществлять картирование Марианского желоба — создать его трехмерную карту. Сейчас на основе «Витязя» создается и обитаемый глубоководный аппарат.
Аппарат "Витязь" стал первым в мире полностью автономным необитаемым подводным аппаратом, достигшим самой глубокой точки Мирового океана. Вице-премьер Юрий Борисов в связи с экспериментом отметил, что впервые в России за столь короткие сроки была создана техника такого класса сложности.
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Липчанин