По три обмана каждый день, с начала года зарегистрированы 510 дистанционных мошенничеств

С начала года только официально в Липецкой области зафиксированы 510 мошенничеств, совершенных дистанционно: через сайты объявлений, звонки от «службы безопасности банков», взлом соцсетей.

Только за последние сутки, полицейские зарегистрировали шесть таких преступлений, в результате обманов липчане лишились 696 250 рублей.



Рекордсменами статистики с начала года стали Липецк и Елец, где мошенникам поверили 361 и 50 раз. Следующий в списке легковерия Данковский район, где зарегистрированы 18 таких преступлений, на территории Липецкого района зафиксировано 15 мошенничеств, в Лебедянском районе - 13.



По-прежнему большинство обманов (176) совершают на сайтах и страницах объявлений. Вот несколько свежих примеров.



6 мая в отдел полиции поступило заявление 59-летней липчанки. В этот день ей позвонил незнакомец и попросил вернуть деньги, которые он ошибочно перевел при покупке холодильника через сайт объявлений. Женщина проявила добропорядочность, и отправила сына к банкомату, чтобы он вернул 261 000 рублей. Деньги в итоге она оправила свои. На такую же уловку попалась 49-летняя липчанка, которая разместила объявление о продаже стиральной машинки и тумбы. Она лишилась 45 000 рублей.



130 человек поверили в звонки «сотрудника службы безопасности банковского учреждения» и сообщили свои персональные данные, а также реквизиты банковских карт.



Буквально вчера, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Поводом послужило заявление 69-летней пенсионерки. Женщина сообщила, что вечером ей позвонил мужчина, представился сотрудником безопасности банка и под предлогом пресечения снятия денежный средств с её банковской карты украл 69 500 рублей. Она по требованию звонившего перевела их на разные абонентские номера.



В этот же день 59-летний липчанин стал поверил аналогичной схеме. Он перевёл 45 000 рублей. 5 мая 44-летний липчанин поверил «службе безопасности» и перевел мошенникам 270 000 рублей.



В 16 случаев люди лишились денег после взлома их страниц в социальных сетях. Под видом компенсации за приобретенные ранее лекарства и БАДы обогатились 10 преступников, столько же раз поводом для хищения денег стало оказание брокерских услуг. 8 раз денежные средства потерпевшие переводили на счета незнакомцев за обещанное трудоустройство либо выполнение работ. За три месяца 2020 года в полицию поступило 6 заявлений от желающих «освободить» своих родственников от уголовной ответственности.

