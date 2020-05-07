Происшествия

сегодня, 13:32

По три обмана каждый день, с начала года зарегистрированы 510 дистанционных мошенничеств

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#мошенничество #кража
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По три обмана каждый день, с начала года зарегистрированы 510 дистанционных мошенничеств

С начала года только официально в Липецкой области зафиксированы 510 мошенничеств, совершенных дистанционно: через сайты объявлений, звонки от «службы безопасности банков», взлом соцсетей.

Только за последние сутки, полицейские зарегистрировали шесть таких преступлений, в результате обманов липчане лишились 696 250 рублей.

Рекордсменами статистики с начала года стали Липецк и Елец, где мошенникам поверили 361 и 50 раз. Следующий в списке легковерия Данковский район, где зарегистрированы 18 таких преступлений, на территории Липецкого района зафиксировано 15 мошенничеств, в Лебедянском районе - 13. 

По-прежнему большинство обманов (176) совершают на сайтах и страницах объявлений. Вот несколько свежих примеров. 

6 мая в отдел полиции поступило заявление 59-летней липчанки. В этот день ей позвонил незнакомец и попросил вернуть деньги, которые он ошибочно перевел при покупке холодильника через сайт объявлений. Женщина проявила добропорядочность,  и отправила сына к банкомату, чтобы он вернул 261 000 рублей. Деньги в итоге она оправила свои. На такую же уловку попалась 49-летняя липчанка, которая разместила объявление о продаже стиральной машинки и тумбы. Она лишилась 45 000 рублей.

130 человек поверили в звонки «сотрудника службы безопасности банковского учреждения» и сообщили свои персональные данные, а также реквизиты банковских карт. 

Буквально вчера, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Поводом послужило заявление 69-летней пенсионерки. Женщина сообщила, что вечером ей позвонил мужчина, представился сотрудником безопасности банка и под предлогом пресечения снятия денежный средств с её банковской карты украл 69 500 рублей. Она по требованию звонившего перевела их на разные абонентские номера. 

В этот же день 59-летний липчанин стал поверил аналогичной схеме. Он перевёл 45 000 рублей. 5 мая 44-летний липчанин поверил «службе безопасности» и перевел мошенникам 270 000 рублей.

В 16 случаев люди лишились денег после взлома их страниц в социальных сетях. Под видом компенсации за приобретенные ранее лекарства и БАДы обогатились 10 преступников, столько же раз поводом для хищения денег стало оказание брокерских услуг. 8 раз денежные средства потерпевшие переводили на счета незнакомцев за обещанное трудоустройство либо выполнение работ. За три месяца 2020 года в полицию поступило 6 заявлений от желающих «освободить» своих родственников от уголовной ответственности.
8 511
#мошенничество #кража
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Комментарии (8)

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Не ври язык отсохнет

12 минут назад
Не правы в корне, знаем мы твои показатели.... Лапшу будешь вешать своим начальника в Москве... И про нагрузки жене своей расскажи, бедолага... Держит он низкий уровень, я б тебе разсказал как ты его держишь, боюсь людям и так негатива про вашу работу и так достаточно.....
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Как щас помню

16 минут назад
Раньше у начальника УВД было два зама, затем шли начальники управлений и отделов... Теперь у начальника УВД три зама, у каждого зама, еще по три зама... У каждого начальника управления по три зама.... И так далее... Вот такая армия начальников и заместителей прироста в свои кожанные и дермонтиновые кресла а воз и ныне там.......
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Не правы в корне

19 минут назад
К сожалению, действующая полиция в отличие от милиции - пашет в три шкуры. Почему? После всех реорганизаций преступлений меньше не стало, а вот личного состава - наоборот. Не кидаю камень в милицию, но при милиции нагрузки были намного меньше, чем при полиции. И при всём этом - получается держать низкий уровень преступности. Нет проблем? конечно есть - а где их нет? Липецкая полиция в стране по ряду весомых показателей противодействия преступности на очень высоких позициях.
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Инквизитор

38 минут назад
По три обмана каждый день в течение 30 лет, вот это факт и из зомбиящиков.
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К сожалению

42 минуты назад
В полиции нет специалистов IT - шников. ППСсники с ПТУшным образованием, полуживые участковые, погрязшие в отказных и другой макулатуре да опера со своей шкурной движухой- вот это и есть лицо нашей когда то доблестной милиции.... P. S. Забыл про начальников и замов, численность которых увеличилась в геометрической прогрессии после реорганизации..... Но этим ребятам не до народных бед, у них другие жизненные ценности....
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Нате

56 минут назад
Да дебилов много, а ментов ещё больше... Если бы каждый поймал хоть по одному преступнику .... Но увы...
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ХМЕЛЬниченко

59 минут назад
510 зарегистрированных это хорошо, но полиция не управление статистики... Эти преступления пора бы начать раскрывать.....
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Ната

сегодня, 13:42
Ну сколько же у нас ДЕБИЛОВ!!!!!!
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