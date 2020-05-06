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22 минуты назад

Ученые заявили о возможности COVID-19 вызывать психические отклонения

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#коронавирус
Ученые заявили о возможности COVID-19 вызывать психические отклонения
Ученые пришли к выводу, что коронавирусная инфекция способна вызывать тяжелые психические отклонения (в частности, шизофрению) у детей, рожденных от переболевших матерей. «Известия» спросили у экспертов, насколько вероятны такие осложнения. 

Специалисты департамента психиатрии Калифорнийского университета в Сан-Диего (University of California San Diego) проанализировали перечень возможных осложнений после COVID-19, затрагивающих центральную нервную систему (ЦНС). 

Они предположили, что отдаленные последствия, описания которых появлялись после различных эпидемий — испанки, SARS и MERS — будут схожи с результатами воздействия нового коронавируса на организмы переболевших людей. 

Ученые считают, что необходимо отслеживать состояние тех, кто перенес недуг «внутриутробно, в детском и зрелом возрасте и на поздних этапах жизни, чтобы полностью оценить и купировать долгосрочное вредное воздействие COVID-19 на поведение и мозг». 

Российские специалисты с теоретическим влиянием коронавируса на ЦНС и психику согласны. Заместитель заведующего лабораторией анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ Станислав Отставнов рассказал «Известиям», что научная литература описывает случаи возникновения ментальных расстройств при вирусной пневмонии. 

«Иногда при тяжелых и затяжных инфекциях могут наблюдаться острые и преходящие психотические симптомы: варианты галлюцинаций, иллюзий, бреда, другие нарушения восприятия. Подчеркну, они пропадают при улучшении состояния больного, если только инфекции не наносят органического вреда ЦНС», — рассказал эксперт. 
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#коронавирус

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