Глава Ельца: «В настоящее время прорабатываем с администрацией кафе причины произошедшего»
Глава Ельца: «В настоящее время прорабатываем с администрацией кафе причины произошедшего»
Сегодня в Липецке: хулиганская сказка, история многожёнца и в отсутствие снега вылепим снеговика из глины
А знаете ли вы
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А знаете ли вы, что Липецк называли увеселительным домом Москвы?
Ежегодно в Липецк съезжались сотни родовитых семей.
Напомним, Липецк стал курортным городом в начале XIX века. По легенде, источники минеральных вод открыл еще император Петр I и они пригодились, когда в городе начала приходить в упадок металлургия, а европейские курорты для русской знати из-за наполеоновских войн стали труднодоступными.
Князь Николай Кугушев, книгу которого мы уже цитировали, в 1804 году написал: «Липецк, не отнимая славы целебных вод его, можно также смело назвать и увеселительным домом Москвы. Вот наконец русские Спа, Баден, Офен и прочее… Всякий день в 4 часа по утру и в 6 вечера публика прогуливается по бульвару – какое многолюдное собрание! Точного числа определить не можно, и 500 человек гуляющего обоего пола не сделают конец счета. Москва и Петербург показали многих своих красавиц счастливому Липецку. Сто милых девиц видишь здесь ежедневно гуляющих – с вечною улыбкою на устах и живыми на щеках розами… В Липецке с 1 мая по 1 июня 1804 года было около трехсот благородных фамилий в приезде».
Конечно, благородные курортники в Липецке довольствовались не только прогулками. Для них регулярно давались балы. Традицию самого грандиозного из них заложил в 1820 году император Александр I.
Описание бала, на котором в Липецке побывал император Александр I, воссоздали в Липецкой филармонии: «На липецком курорте большого танцевального зала не существовало, поэтому для проведения бала построили крытую галерею в Нижнем саду (парке). Галерея была просторна и богато украшена. Аллеи парка освещались разноцветными фонариками. Повсюду были разбиты клумбы цветов, развешивались гирлянды из листьев, устанавливались щиты и шпалеры, всему придавался праздничный вид. В начале лета администрация курорта пригласила несколько известных оркестров. С девяти часов утра в садах начинала звучать музыка. Публика, идущая на ванны, в бювет, к реке, наслаждалась вальсами и маршами, польками и полонезами и начинала пританцовывать. Обучение бальным танцам входило в программу дворянского воспитания, а для тех, кто был не слишком ловок на паркете, устраивались танцевальные вечера. Здесь учили хорошим манерам и танцам приглашённые артисты Императорского театра.
И вот торжественный день 22 июля 1820 года настал. Бал открывался традиционным полонезом, в первой паре шёл император. Танцы продолжались до утра. Мазурки и вальсы сменялись котильонами и кадрилями. Блистали бриллиантами роскошные наряды дам. «На дорожках сада толпилась многочисленная публика, любовавшаяся праздничным освещением, слушая музыку и ожидая фейерверка. Эффектный фейерверк был сожжён в одиннадцать часов.
Александровский бал проводился ежегодно и был главным событием курортного сезона. Бал обставлялся очень красиво: в ход пускались световые и цветочные эффекты. Каждый год являлись новшества: «баталия конфетти и серпантин» или известные дирижёры и распорядители танцев. Успех бала определялся количеством танцующих, красотой убранства зала, изяществом дамских туалетов, оживлением танцев и фамилиями приглашённых дирижёров и артистов. В 1853 году вместо галереи 1820-го года было построено здание курзала. Здесь располагался концертный зал, который более 100 лет являлся лучшим местом для проведения музыкальных и литературных вечеров, оперных и драматических постановок».
Вокальный зал Липецких минеральных вод, в котором давались балы
В «Спутнике по юго-восточным железным дорогам» за 1899 год сообщается и о других развлечениях курортников:
«…в Липецке существует одно – большое курортное или сезонное общество. Все между собою большею частью знакомы, что устанавливается или чрез домовладельцев, у которых квартируют, или на танцевальных вечерах. На танцевальных вечерах общество сближается, объединяется и вновь прибывший сейчас же делается его членом. Дирижирует танцами кто-либо из общества. Танцы продолжаются 3 часа от 9 до 12 и бывают очень оживленны».
Традиция же Александровских балов продолжилась и в XX веке. В 1902 году в книге «Лето на липецком курорте» писатель Алексей Толстов пишет: «Самый грандиозный пляс бывает 22 июля. В этот день ежегодно устраивается администрацией бал, установленный в честь посещения Липецка в 1820 году императором Александром I. Бал обставляется очень красиво: пускают в ход световые и цветочные эффекты…».
Фото части танцевального зала, в котором кружились нарядные пары, можно найти и в книге директора липецкого курорта минеральных вод Владимира Борисовского. На снимке есть звуковая аппаратура образца 1907 года, времени написания книги.
Александровский бал ознаменовывал пик сезона. «После 22 июля столичная публика начинала разъезжаться», — писал Алексей Толстов.
А что же происходило, когда столичная публика разъезжалась? Об этом говорится в воспоминаниях краеведа-любителя Серафима Неверова:
«Был купеческий клуб на улице Усманской (ныне Фрунзе), здание цело. Называется купеческим, потому, что его посещали сынки купцов. Летом он почти не работал, а зимой привилегированный класс, потомственные дворяне, помещики, выезжали из Липецка в Санкт-Петербург, в Москву и т.д. Для этого класса не было развлечений в условиях Липецка. А купеческие сынки никуда не выезжали, их вполне этот клуб устраивал. Часто устраивали маскарады, танцы. «А как с простонародьем?» — спросите. А вот так! Во-первых, билеты дорогие, второе — сдерживала костюмировка, против купеческого класса. Но кое-кто из любопытства посещал клуб, но впечатление оставалось обидное. Если девушка пришла с окраины города, Дикого, или Ключей, Слободы, то к ней не подойдёт кавалер пригласить на танец. У них свой класс купеческий, они своих знают. Также кавалер и из низшего класса (сословия) не пригласит купеческую барышню на танец, получит отпор. И вот впечатление — больше туда и не заглянешь. В ученическом возрасте проводился досуг зимних вечеров, была женская гимназия на улице Канавной (ныне Скороходова), где была школа. Устраивались частые вечера и маскарады, и девушки с разрешения педагогов могли пригласить на вечер из реального училища одетого по форме ученика».
В бывшем купеческом клубе сейчас располагаются два управления мэрии Липецка
Реальное училище и женская гимназия располагались почти напротив друг друга: реальное училище находилось в краснокирпичном корпусе на Зегеля,1, а женская гимназия через дорогу — в нынешнем управление здравоохранения. Купеческий же клуб — старинное здание, к которому пристроили нынешнюю мэрию. Сейчас в нем расположено правовое управление администрации Липецка и управление культуры.
«Я надену костюм домино...» - скучный маскарад
А куда же еще отправлялось липецкое высшее общество. Кроме Москвы и Санкт-Петербурга, в столицу губернии — Тамбов! Губернатор и предводители местного дворянства приглашали знатных липчан на балы.
Репортажи с февральского маскарада 1884 года в Дворянском собрании Тамбова в можно найти в газетах того времени:
«...Публики на хорах собралось очень много, так, что все нумерованные места оказались заняты. Но маски явились в крайне ограниченном числе. Сверх того, и эти немногие маски вели себя слишком чинно и нисколько не оживили вечера. Почти все они тот час же были узнаны, за исключением двух, трех. Все это сделало начало вечера скучным, и многие скоро разъехались по домам, раскаиваясь в своем приезде. А оставшиеся дамы перешли в ряды танцующих. Маскарад закончился ужином и мазуркой....», — писала одна из газет.
«..На пресловутый маскарад явились всего пять-шесть домино, одна дама костюме французского пожарного, и одна дама в костюме долженствовавшем означать ночь. Большего фиаско, как нам кажется, претерпеть мудрено…. В 11 часов в зале остались лишь две дамы не желавшие снять масок и выдержавшие в этом отношении свой характер до конца вечера. Остальные же сняли маски, и маскарад превратился в простой танцевальный вечер...», — вторила ей другая.
В то время свет и полусвет России старались говорить на французском. Но не у всех это получалось хорошо.
«Хотелось бы сказать еще несколько слов о французском языке, употребляемом при дирижерстве танцами, но лучше помолчать», — завершила свой репортаж тамбовская газета.
Все кокотки были в Липецке
Но если в губернском Тамбове балы-маскарады не сильно удавались, то в курортном Липецке — вполне!
В 1815 году поэт и драматург Александр Шаховской даже написал комедийную пьесу по итогам своего пребывания на липецком курорте. Он ее так и назвал «Урок кокоткам или липецкие воды». Шаховской был известным драматургом, его даже запечатлел в «Евгении Онегине» Александр Пушкин:
...Там вывел колкий Шаховской
Своих комедий шумный рой…
В «Уроке кокоткам или липецких водах» Шаховской упоминал и балы:
«...Вчера был в зале бал, и долго танцевали…»
«С тех пор, как эта к нам вселилася зараза,
Всё здесь пошло вверх дном: и воды нам вредят,
И воздух нездоров, и балы очень скучны;
Всех тетушка бранит, и - ах! - бостона нет.
Графиня липецкий заворожила свет,
И бостонисты все лишь с нею неразлучны.
Нам вести некому московской рассказать
И даже гранд-пасьянс ни разу не выходит.
А вашу тетушку всё это в гнев приводит...»
Графиня в комедии Шаховского — красавица Лелева, сварливая тетушка — княжна Холмская.
О двадцатилетней графине Шаховской пишет:
«В постеле целый день и всю на балах ночь,
С открытою спиной, с раскрытыми плечами,
Чуть в платье, вся ажур, в гирляндочках из роз,
Какой-то Флорою в крещенский наш мороз
Изволит разъезжать. Вдруг вздумала водами
Лечиться здесь от нерв, - и лечится путем!
Всё ту же жизнь ведя, лишь думает об том,
Чтоб их заворожить....»
Завораживала же графиня Лелева высший свет пребывавший на курорте.
И тосковала, покидая его:
«Я признаюся вам, что Липецк рай земной!
Любезность жителей и прелести природы
Мне здесь полезнее, чем все на свете, воды.
Нет! я вообразить без грусти не могу,
Что должно в Петербург мне будет возвратиться
И важной знатности в блистательном кругу
О Липецке вздыхать и скукою томиться.
И что найду я там? Несносный этикет,
Обеды званые и праздники нарядны,
Где с скукой пополам кружится в вальсах свет,
И, ах! концерты те, где голоса нескладны
И пальцы вялые хозяйских дочерей
Без милосердия терзают слух гостей;
Театры душные, в которых для уморы
Несчастных зрителей злодеи аматеры
Пищат, коверкают французские стихи.
А если попадусь я за мои грехи
В собранье важных дам, на тетушку похожих,
Которые, от лет ударясь в ханжество,
В рассказах не щадя ни дружбу, ни родство,
Бранят без милости проезжих и прохожих, -
Тогда пропала я; что может быть скучней
Злословья, клеветы, и сплетней, и вестей,
Которых никогда так много не бывало…»
В общем, липецкие балы нравились даже петербургским кокоткам, пусть и литературным.
Традиции балов не исчезли и в советское время. После Великой Отечественной войны на Соколе открылось спецучилище ВВС №6. Курсантом спецшколы был липчанин Василий Лелецкий, которому сейчас 90 лет. Он рассказывал GOROD48, что будущим летчикам преподавали уроки танцев и в спецшколе давались балы.
«Мы могли исполнять где-то девять разных танцев. Два — запрещали, фокстрот и танго. Девчонки мечтали попасть к нам на балы, которые проводились раз в месяц в спортзале на первом этаже. На бал к нам приезжали девочки из первой липецкой женской школы, но могли приходить местные, из школы №3. Среди этих девочек была и моя будущая жена Алла Дмитриевна...».
Уже в наше время балы в Липецке устраивают кадеты, офицеры липецкого гарнизона, казаки, танцевальные коллективы и учреждения культуры.
Фото: «Липецк вчера и сегодня», Тамбовская областная научная библиотека
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