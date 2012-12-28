Глава Ельца: «В настоящее время прорабатываем с администрацией кафе причины произошедшего»
Глава Ельца: «В настоящее время прорабатываем с администрацией кафе причины произошедшего»
Сегодня в Липецке: хулиганская сказка, история многожёнца и в отсутствие снега вылепим снеговика из глины
Общество
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сегодня, 09:00
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Сегодня в Липецке: хулиганская сказка, история многожёнца и в отсутствие снега вылепим снеговика из глины
Всё о том, как весело и с пользой провести четвертый день года.
Открывает сегодняшний выпуск победитель всероссийских, международных конкурсов и фестивалей танцевальный клуб «Shaky». Воспитанники хореографа Ирины Старостенко исполнили танец «Снилось мне…» на сцене ОЦКНТ.
Снимали Аркадий и Максим Свиридовы.
Мокрый снег
В Липецке немного похолодает, температура днём составит от 0 до -2 градусов. Пройдет мокрый снег, возможно его налипание на обувь, колёса и т.д., поэтому будьте осторожны.
Новый год наоборот
К программе празднования в 2025 году присоединяется и Липецкая государственная филармония. В зале «Унион» (ул. К.Маркса, 2) покажут музыкально-хулиганскую сказку «Наоборотошный Новый год» (6+).
История о том, что праздники и музыка могут исправить даже таких отпетых хулиганов, как Кикимора и Леший. Музыку для спектакля специально для липчан написала композитор из Санкт-Петербурга Олеся Ростовская.
Фото vk.com/unionzal
В волшебном действии принимает участие оркестр русских народных инструментов (главный дирижёр), а также липецкие «звезды» вокального искусства Игорь Пронин, Артём Тарасов, Анастасия Пименова, Сергей Колесник, Сабина Касимова.
Емеля
В ДК «Рудничном» (ул. Ударников, 13) покажут представление «Новогодние приключения Емели» (0+).
Фото vk.com/club90396884
Подлинная история яйца
В Арт-пространстве «Модное место» при ОЦКНТ (ул. Космонавтов, 54а) Театр маленьких марионеток вновь покажет сказку «Как Волк с Лисой Новый год встречали и Золотое Яйцо у Бабы с Дедом украли» (0+).
После спектакля о «краже года» будет не менее интересно: у малышей появится возможность научиться управлять марионетками, а в конце ждёт сюрприз – Дедушка Мороз с конкурсами и подарками. Билет на одного ребёнка даёт право бесплатного прохода и одному взрослому.
Кукольный театр
В театре кукол (ул. Гагарина, 74) репертуар прежний. В 10:00 и в 13:00 спектакль «Машенька и медведь» (0+), по окончании которого интерактив у ёлки «Новый год с Котом Учёным» (0+).
А в 16:00 – спектакль «Времена года» (0+), который объяснит маленькому зрителю, почему летом жарко, а зимой – холодно, зачем опадают листочки и т.д.
Театр
ЛГАДТ им. Л.Н.Толстого (пл. Театральная. 2) покажет спектакль «По щучьему велению» (0+). Начало в 11:00 и в 14:00.
А вечером в 19:00 в театре ждут уже взрослую публику на веселую и провокационную комедию «Слишком женатый таксист» по пьесе Р.куни о водителе такси, который ловко устроился в жизни – у него две жены, к которым он приезжает строго по расписанию. Но случайная авария запускает цепочку смешных и нелепых ситуаций.
В гости к Деду Морозу
Новогодняя резиденция сказочного волшебника в Нижнем парке на месте путевого домика Петра I вновь работает с 10:00 до 13:00 и с 16:00 до 20:00 (0+).
Если вы собирались навестить деда Мороза на каникулах, то сегодня – самое подходящее время. Всё потому, что в 12:00 возле резиденции пройдет и массовое гулянье «С верой в добро» (0+) – конкурсы, загадки, подарки, дискотека.
Презентация книги
В Липецкой областной универсальной научной библиотеке (ул. Кузнечная. 2) в 13%00 ждут любителей истории и краеведения на презентацию книги директора Лебедянского фонда культуры «Лебедянские балконы» (12+).
Что вижу…
А ещё в ЛОУНБ в 17:00 будут звучать композиции от участников проекта «Что вижу, то и пою» (12+). Певцы-любители продемонстрируют вокальное мастерство, причём весьма недурное.
Вход свободный.
Мастер-классы
В историко-культурном музее (ул. Космонавтов, 2) в 12:00 научат своими руками изготавливать праздничный глиняный колокольчик (6+).
Фото vk.com/kemoklaster
А в музее современной скульптуры в полдень состоится урок по лепке миниатюрного снеговика из глины (6+). Последнее весьма актуально – снега то на улице нет.
Дорогие липчане! Праздники в самом разгаре, но не стоит забывать и о новостях. Липчане все новости давно привыкли читать в одном месте – на GOROD48. Достаточно нескольких визитов на сайт в течение дня, чтобы даже на каникулах ничего не упускать из виду и быть информированным человеком. Мы работаем и в выводные дни 24/7, поэтому ждём вас снова и снова.
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