Сегодня в Липецке: хулиганская сказка, история многожёнца и в отсутствие снега вылепим снеговика из глины

Всё о том, как весело и с пользой провести четвертый день года.

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В Липецке немного похолодает, температура днём составит от 0 до -2 градусов. Пройдет мокрый снег, возможно его налипание на обувь, колёса и т.д., поэтому будьте осторожны.









История о том, что праздники и музыка могут исправить даже таких отпетых хулиганов, как Кикимора и Леший. Музыку для спектакля специально для липчан написала композитор из Санкт-Петербурга Олеся Ростовская.











Фото vk.com/unionzal







В волшебном действии принимает участие оркестр русских народных инструментов (главный дирижёр), а также липецкие «звезды» вокального искусства Игорь Пронин, Артём Тарасов, Анастасия Пименова, Сергей Колесник, Сабина Касимова.





В ДК «Рудничном» (ул. Ударников, 13) покажут представление «Новогодние приключения Емели» (0+).













Фото vk.com/club90396884







В Арт-пространстве «Модное место» при ОЦКНТ (ул. Космонавтов, 54а) Театр маленьких марионеток вновь покажет сказку «Как Волк с Лисой Новый год встречали и Золотое Яйцо у Бабы с Дедом украли» (0+).









А в 16:00 – спектакль «Времена года» (0+), который объяснит маленькому зрителю, почему летом жарко, а зимой – холодно, зачем опадают листочки и т.д.









А вечером в 19:00 в театре ждут уже взрослую публику на веселую и провокационную комедию «Слишком женатый таксист» по пьесе Р.куни о водителе такси, который ловко устроился в жизни – у него две жены, к которым он приезжает строго по расписанию. Но случайная авария запускает цепочку смешных и нелепых ситуаций.











Новогодняя резиденция сказочного волшебника в Нижнем парке на месте путевого домика Петра I вновь работает с 10:00 до 13:00 и с 16:00 до 20:00 (0+).









В Липецкой областной универсальной научной библиотеке (ул. Кузнечная. 2) в 13%00 ждут любителей истории и краеведения на презентацию книги директора Лебедянского фонда культуры «Лебедянские балконы» (12+).













А ещё в ЛОУНБ в 17:00 будут звучать композиции от участников проекта «Что вижу, то и пою» (12+). Певцы-любители продемонстрируют вокальное мастерство, причём весьма недурное.









В историко-культурном музее (ул. Космонавтов, 2) в 12:00 научат своими руками изготавливать праздничный глиняный колокольчик (6+).













Фото vk.com/kemoklaster



Открывает сегодняшний выпуск победитель всероссийских, международных конкурсов и фестивалей танцевальный клуб «Shaky». Воспитанники хореографа Ирины Старостенко исполнили танец «Снилось мне…» на сцене ОЦКНТ.Снимали Аркадий и Максим Свиридовы.К программе празднования в 2025 году присоединяется и Липецкая государственная филармония. В зале «Унион» (ул. К.Маркса, 2) покажут музыкально-хулиганскую сказку «Наоборотошный Новый год»Показы сегодня в 12:00 и в 15:00.Начало в 12:00 и в 15:00.После спектакля о «краже года» будет не менее интересно: у малышей появится возможность научиться управлять марионетками, а в конце ждёт сюрприз – Дедушка Мороз с конкурсами и подарками. Билет на одного ребёнка даёт право бесплатного прохода и одному взрослому.В театре кукол (ул. Гагарина, 74) репертуар прежний. В 10:00 и в 13:00 спектакль «Машенька и медведь» (0+), по окончании которого интерактив у ёлки «Новый год с Котом Учёным»ЛГАДТ им. Л.Н.Толстого (пл. Театральная. 2) покажет спектакль «По щучьему велению»Начало в 11:00 и в 14:00.Если вы собирались навестить деда Мороза на каникулах, то сегодня – самое подходящее время. Всё потому, что в 12:00 возле резиденции пройдет и массовое гулянье «С верой в добро» (0+) – конкурсы, загадки, подарки, дискотека.Издание знакомит с уникальной особенностью архитектуры города старинного города - балконами-террасами жилых одноэтажных домов, получившими широкое распространение во второй половине XIX – начале XX века. Гости встречи также увидят документальный фильм Сергея Тихомирова и Александра Клокова «Русский город Лебедянь».Вход свободный.А в музее современной скульптуры в полдень состоится урок по лепке миниатюрного снеговика из глины (6+). Последнее весьма актуально – снега то на улице нет.