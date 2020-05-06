Война с вирусом: начинаются испытания вакцины на людях, в Индии введен коронавирусный налог

Две фармкомпании – из США и Германии – начинают испытания на людях вакцины против коронавируса. Корейские ученые нашли два препарата против коронавируса среди уже существующих, но для лечения COVID-19 нужна их доработка. Во Франции каждая восьмая пара после карантина планирует сделать перерыв в отношениях. В США одна из торговых сетей ограничивает продажу мяса в одни руки. В Британии мошенники украли 280 тысяч фунтов стерлингов у тех, кто хотели купить через интернет кошку или собаку.

По данным Роспотребнадзора, на утро 6 мая в мире зафиксированы 3 723 886 подтвержденных случаев заражения, за сутки зараженных стало больше на 81 695 человек.



Погибли от коронавируса 258 509 человек, полностью вылечились – 1 247 374 человека.



В США выявлены уже 1 237 761 зараженных. В Испании 250 561 выявленных зараженных. В Италии – 213 013 случаев. Отметку в сто девяносто тысяч случаев заражения пересекла Великобритания, больше ста шестидесяти тысяч зараженных во Франции, Германии, России. В Турции почти сто тридцать тысяч зараженных, отметку в сто десять тысяч перешагнула Бразилия, к сотне тысяч зараженных приближается Иран.



В России за последние сутки зафиксировано 10 559 заболевших в 82 регионах. Всего на территории страны 165 929 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. Число выписанных увеличилось до 21 327 человек. 1537 - скончались.



В Липецкой области за сутки коронавирус подтвержден еще у 46 человек. Всего за время эпидемии в регионе выявлено 656 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 117 человек выздоровели, 2 умерли. По количеству выявленных зараженных Липецкая область в России немного опустилась - на 44 место, среди регионов Черноземья она остается предпоследней после Курской, Тамбовской и Воронежской областей.



Корейские биологи нашли два препарата для лечения коронавируса



Ученые Пастеровского института Кореи обнаружили два потенциально эффективных препарата для лечения коронавируса среди уже существующих, сообщает журнал Американского общества микробиологии Antimicrobial Agents and Chemotherapy. На возможность лечения коронавируса они проверили 48 препаратов. Два препарата показали, что могут эффективно воздействовать на вирус. Один – это противоглистный препарат. Его недостатком оказалась низкая абсорбция, которая уменьшает воздействие. Если же увеличить дозировку, препарат становится токсичнее. Для того, чтобы им можно было лечить коронавирусную инфекцию, необходимо найти способ доставлять препарат сразу к клеткам-мишеням. Второй препарат сегодня применяют для лечения астмы и аллергического ринита. Он может использоваться как эффективное противовоспалительное средство, над этим тоже нужно поработать исследователям.



Две фармкомпании начали испытания вакцины против коронавируса на людях



Две фармацевтические компании – американская Pfizer и немецкая BioNTech объявили, что приступили к клиническим испытаниям вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19 на людях. О своей совместной работе над вакциной они сообщали в марте. Первые участники начальных клинических испытаний уже были вакцинированы. Начальная фаза программы предусматривает участие добровольцев в возрасте от 18 до 55 лет, на которых будет испытываться четыре варианта вакцины с разными комбинациями.



Каждый пятый житель Германии может потерять работу



Количество безработных в Германии выросло до 2,6 миллионов человек, еще 10,1 миллионов человек работодатели хотят перевести на неполный рабочий день, сообщает портал germania.one. Для трудоустроенных это означает ощутимое сокращение заработной платы. Так, руководитель института макроэкономики и изучения конъюнктуры Себастьян Дуллиен считает, что всего на неполный рабочий день могут перевести до 8 миллионов человек, каждому пятому из них будет грозить потеря работы. Особенно пострадают самозанятые – таксисты, парикмахеры, официанты. Кроме риска потерять работу неполный рабочий день отразится на пенсиях – пенсионные отчисления станут меньше, поскольку зарплату у таких сотрудников также урезают до 60% (или 67%, если есть ребенок). Особенно много сотрудников, которые перешли на неполный рабочий день, в городах, где расположены автозаводы.



Малому бизнесу Португалии возместят расходы на санобработку



Государство вернет до 80% таких трат. Премьер-министр Португалии Антонио Кошта заявил, что правительство возместит компаниям малого бизнеса деньги, потраченные на санитарную обработку помещений и средства индивидуальной защиты для персонала и клиентов, сообщает портал gazetaslovo.com. Малые предприятия – прежде всего, общепита и торговли, смогут получить компенсацию на потраченные на санобработку от 500 до 5000 евро. Возместят расходы, которые малый бизнес сделал после начала чрезвычайного положения.



В Дели на торговлю алкоголем ввели коронавирусный налог



Власти Дели ввели специальный 70% налог на весь продающийся в розницу алкоголь, заявил финансовый департамент правительства Дели. Сейчас это необходимо для роста государственных доходов, пострадавших из-за режима изоляции. В понедельник, 4 мая в Индии разрешили открыть 150 алкогольных магазинов за пределами зон распространения коронавируса. В результате в очередях выстроились сотни людей, а некоторые торговые точки даже закрыли – люди не соблюдали социальную дистанцию.



Во Франции могут уничтожить больше 10 миллионов литров пива



Больше 10 миллионов литров пива могут уничтожить во Франции из-за карантина, заявили в профсоюзе французских пивоваров. В конце зимы пивовары создали запасы для нового сезона, однако из-за карантина их оказалось невозможным сбыть – в стране закрыты все кафе и рестораны, не проводят фестивали и праздники, нет туристов. Если придется уничтожить 10 миллионов литров пива, это нанесет серьезный удар по отрасли. Пивовары просят выделить помощь из государственных средств. Франция начнет постепенно выходить из карантина с 11 мая, однако решение об открытии кафе и ресторанов французские власти планируют принять в конце мая.



В США одна из торговых сетей ограничивает продажу мяса в одни руки



Одна из американских сетей супермаркетов ограничивает продажу мяса в одни руки, сообщает телеканал CNN. Теперь один покупатель сможет приобретать не более трех упаковок продуктов из говядины, свинины и птицы. Таким образом в супермаркетах хотят обеспечить мясом как можно больше покупателей – из-за коронавируса в стране закрываются все больше поставщиков мяса, а спрос на этот продукт остается высоким. Фабрики-производители закрываются же из-за того, что в мясной промышленности работникам трудно дистанцироваться друг от друга, и коронавирусом заразились уже 5 тысяч работников мясной промышленности – из-за этого закрылся ряд фабрик, а производство той же свинины на одном из предприятий-гигантов сократилось вдвое.



Мошенники украли у британцев 280 тысяч фунтов под видом продажи животных через интернет



Мошенники в Британии украли 280 тысяч фунтов у желавших купить домашних животных в интернете - из-за карантина потенциальные покупатели не могли лично посмотреть и выбрать питомцев, поэтому пользовались различными интернет-ресурсами. Злоумышленники размещали в интернете фотографии животных, а потом просили у возможных покупателей оплатить покупку и доставку. Таким образом, покупатели домашних питомцев в марте и апреле потеряли в общей сложности более 280 тысяч фунтов стерлингов, сообщили в Action Fraud UK. Жертвами стали больше 650 человек. В организации предупреждают быть бдительными и не стесняться наводить справки, а также требовать у продавца доказательства, что питомец действительно имеется в наличии.



Каждая восьмая пара во Франции после карантина планирует сделать перерыв в отношениях



Во Франции 4% пар заявили, что расстанутся после карантина и еще 12% планируют сделать перерыв в отношениях. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного исследовательским институтом Ifop, сообщает портал rfi.fr. Благополучно справились с изоляцией 60% пар, которые заявили, что совместное пребывание никак не сказалось на их отношениях. Трети пар удалось сблизиться и только 10% назвали такой опыт тягостным и даже катастрофическим. Впрочем, каждый восьмой участник опроса (12%) не хотел бы в случае повторного карантина проводить его со своим партнером или партнершей.



Водителя в Испании задержали с женой в багажнике



Таким образом пара пыталась обойти существующие правила поездки на автомобиле, которые существуют в Испании во время карантина. Семейную пару, которая не соблюдала правила передвижения в личном транспорте, установленные в связи с карантином, задержала полиция Логроньо, сообщает портал noticia.ru. Мужчина управлял автомобилем. А его супруга находилась в багажнике. Во время проверки полицейским показалось странным, что вещи мужчина вез не в багажнике, а между сиденьями. При этом водитель уверял их что едет на свой огород, а с собой у него только инструменты и личные вещи. Супругам предъявлено обвинение в несоблюдении правил, действующих в Испании во время режима повышенной готовности.

