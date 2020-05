«Программа передач на завтра»: что посмотреть в сети 6 мая

Катакомбы Ком эль Шуфара, где, возможно, хранятся останки Александра Македонского, теперь открыты для онлайн-обзора. Театр Вахтангова приглашает на вечер памяти Владимира Этуша. Еще – экскурсии, спектакли, концерты.

Метрополитан Опера представляет спектакль «Гамлет» по пьесе Уильяма Шекспира. Трансляция – редкий шанс соприкоснуться с редкой партитурой на известный сюжет – так получилось, что впервые на сцене Метрополитан «Гамлета» играли как часть большой французской программы в конце XIX века, а потом опера появилась на афишах только в 2010 году, как часть политики по прививке на нью-йоркской сцене европейской режиссуры. Спектакль, который с успехом объехал европейские сцены, публикой Метрополитан Опера был принят очень холодно и остался только в архивах. Доступ к спектаклю будет открыт до 01:30 7 мая.Владимирский областной театр кукол в 11:00 приглашает на спектакль «Кошкин дом» Самуила Маршака.Самарский национальный исследовательский университет представляет курс для всех, кто увлечен фотографией. Фотографии способны рассказывать истории наравне с текстами. Представленный курс позволит овладеть языком фотографии и понять, как фотография помогает в научных объяснениях и исследованиях. Основной курс бесплатный, но требуется регистрация.Посетить древнюю часть польского города Вроцлава можно в 12:00 – на онлайн-экскурсии вы сможете увидеть средневековые костелы и узнаете о католических традициях, увидите реликты самого старого княжеского замка. Будет и немного мистики и старых тайн.Прогуляться по улицам древнего Еревана можно будет во время онлайн-экскурсии в 14:00. Вы узнаете, что у города имеется документальное свидетельство о рождении, клинописная надпись, найденная на холме Арин-Берд, полюбуетесь на Севан – самое высокогорное пресноводное озеро.Пермский «Театр-Театр» в 17:00 покажет балет-драму «Шинель» по повести Николая Гоголя – в самом театре эту постановку назвали «пластическим триллером».Пермский театр оперы и балета в 17:00 представит классическую версию балета «Щелкунчик» Петра Чайковского.Музыкальный лейбл NOAH MUSIC запускает рубрику NOAH #лучшедома, где перспективные артисты смогут показать своё творчество, а зрители — открыть для себя новые имена. SACRA — молодая артистка, поющая о том, что важно услышать каждому. Русскоговорящая уроженка Литвы живёт в Лондоне — там, где своё творчество начинали многие мировые звёзды. Её музыка — симбиоз западного звучания и метафоричного русского текста. Встреча с певицей начнется в 17:00.Министерство туризма и древностей Египта разработало виртуальный тур по катакомбам Ком эль Шукафа. Это одна из самых знаменитых достопримечательностей Александрии. Происхождение этих сооружений датируется I-II веками нашей эры. Его связывают с египетской, греческой и древнеримской культурами. Их изначальное предназначение наверняка неизвестно, однако на сегодняшний день александрийские катакомбы Ком эль Шукафа известны миру в качестве одного из крупнейших подземных погребальных комплексов. До сих пор бытует мнение о том, что в глубинах катакомб хранятся пока не найденные останки самого Александра Македонского.Группа из Санкт-Петербурга «Морэ & Рэльсы» даст концерт в 18:00. По стилю сценических выступлений музыкантов часто причисляют к панк-року, но сами музыканты определяют жанр, в котором они работают, как инди-рок. Во время онлайн-выступления музыканты представят новые песни с будущего альбома.Московский художественный театр имени Чехова откроет доступ к фильму Анатолия Смелянского «Черный снег», посвященному Михаилу Булгакову. Михаил Афанасьевич Булгаков жил в эпоху войн и революций. История стала соавтором его произведений, а непростое отношение власти оказало сильное влияние на творческую судьбу. В книгах Булгакова нашлось место и российской истории, земной и неземной любви, сатире, трагедии творческой личности. Обо всем этом - в авторской программе Анатолия Смелянского. Фильм можно будет увидеть, начиная с 19:00.Подкаст радиостанции «Маяк» под названием «Хинди» расскажет об удивительной Индии – почему она нам так интересна, какой он, индийский чай, что такое касты, как Индия влияет на современный дизайн, конечно же, будут рассказы об индийском кино и йоге.Малый драматический театр продолжает показ спектакля по роману Федора Достоевского «Бесы» - в 19:00 начнется постановка «Бесы. Второй вечер».Театр Вахтангова в 19:00 устраивает вечер памяти Владимира Этуша и показывает постановку «Окаёмовы дни» по мотивам повети Александра Афиногенова «Машенька». История взаимоотношений профессора Окаемова и его внучки Маши, идущих трудным путем взаимопонимания, рассказана автором подробно и эмоционально. Эту пьесу Владимир Этуш сам выбрал для своего 90-летнего юбилея.ТЮЗ имени Брянцева в 19:00 начнет спектакль «Время Ч» по произведениям Антона Чехова. Рассказы, которые выбрали для спектакля, объединены темой взаимоотношений взрослых и детей, а также – человеческого бытия и становления личности ребенка.Московский театр сатиры в 19:00 приглашает на комедию Уильяма Шекспира «Укрощение строптивой».Наблюдение за жизнью морских обитателей само по себе становится релаксом. Так, веб-камера установлена в лагуне с акулами в «Аквариуме оф Пасифик» (Aquarium of the Pacific) – одном из крупнейших аквариумов США в Лонг-Бич, Лос-Анджелес, штат Калифорния. Можно подключиться к просмотру в любое время.Российская рок-группа «АнимациЯ» в 19:00 проведет онлайн-концерт ( https://vk.com/animaciyainfo ) «Керосинник на троих». Парни из Анимации сыграют для вас все свои лучшие хиты, а также песни, которые давно не играли на живых концертах.Электротеатр Станиславский в 19:30 начнет показ первой части спектакля «Стойкий принцип» Бориса Юхананова по философской драме Педро Кальдерона «Стойкий принц» и пьесе Александра Пушкина «Пир во время чумы». В 1437 году наследник португальского престола дон Фернандо попадает в плен к султану Марокко. В качестве выкупа султан требует уступить ему христианский город Сеуту. Принц Фернандо решает, что его жизнь не стоит подобной уступки. Он предпочитает остаться в заключении у мусульман на положении простого раба. Принц был признан католической церковью святым, а его подвиг прославлен. Эта история стала сюжетом философской драмы Педро Кальдерона «Стойкий принц». Режиссер Борис Юхананов взял классический текст испанского драматурга за основу своего спектакля и соединил его с пьесой Пушкина «Пир во время чумы».Проект Stay home with Russian Seasons представит выступление Оркестра Российско-немецкой музыкальной Академии под управлением маэстро Валерия Гергиева. Музыканты сыграют «Концерт для фортепиано с оркестром № 3» Сергея Рахманинова и «Сюиту» из балета «Жар-птица» Игоря Стравинского. Солировать на фортепиано будет знаменитый российский пианист-виртуоз Денис Мацуев. Концерт, который покажут в 20:00, проходил 15 декабря 2019 года в Большом концертном зале Концертхауса (Берлин) под эгидой проекта «Русские сезоны» в Германии.Рок-группа «Нервы» в 20:00 сыграет концерт в рамках серии шоу стримингового сервиса «Звук». Трансляция состоится на YouTube-канале группы. Сегодня некоторые композиции группы используются в качестве саундтреков к молодёжным сериалам – «Универ. Новая общага», «Закрытая школа», «Физрук» и другие.