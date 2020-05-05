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Объявлено о прорыве в создании лекарства от коронавируса

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Объявлено о прорыве в создании лекарства от коронавируса

В Израиле выявили антитела, которые активно атакуют COVID-19

В мире объявили о прорыве в создании вакцины от коронавируса. В Израиле выявили антитела, которые активно атакуют COVID-19 в организме инфицированного и могут использовать при разработке лекарства. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на израильский портал i24.

Глава Минобороны Израиля Нафтали Беннетт сообщил, что сейчас ведется регистрация патентов. В перспективе Израиль наладит коммерческое производство лекарства, однако конкретных сроков Беннетт не назвал.
  
Антитела вычленяли из образцов крови пациентов, которые переболели COVID-19 и выздоровели. По своей природе, антитела - это белки плазмы крови, выделяющиеся клетками иммунной системы, и предназначенные для нейтрализации клеток патогенов.
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