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Врач выпал из окна больницы в Воронеже

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Врач выпал из окна больницы в Воронеже

Следователи проводят проверку по факту травмирования врача

Врач скорой помощи Новоусманской больницы в Воронежской области Александр Шулепов выпал из окна больницы, где он лечился от коронавирусной инфекции, сообщает РИА "Воронеж".

Воронежские правоохранители и представители регионального департамента здравоохранения разбираются в обстоятельствах ЧП, случившегося в ночь с 1 на 2 мая в Новоусманской больнице под Воронежем. У потерпевшего диагностировали перелом основания черепа, он находится в реанимации областной больницы.

По словам соседа по палате они с пострадавшим познакомились вечером 1 мая и стали разговаривать через окно. Они беседовали несколько раз в течение вечера. Шулепов похвастался, что уже 6 дней не курил – пытался бросить. Также признался, что получил посылку «от товарищей»: в ней, помимо сала и других продуктов, были сигареты и алкоголь. Александр поделился с соседом, что успел выпить. В то же время пациент отметил, что Шулепов вел себя адекватно.

«Около полуночи Александр сказал, что выкурит последнюю сигаретку, — цитирует издание соседа. — Для этого он хотел слезть на козырек палаты. От окна до козырька около полуметра». Что-то пошло не так и Александр Шулепов упал на землю. Его на скорой отвезли в областную клиническую больницу.

В настоящее время в Воронежской области подтверждено 565 случаев коронавируса, девять человек умерли.
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