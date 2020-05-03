В администрации области не подтверждают третью смерть от COVID-19

82-летний пенсионер умер от болезней системы кровообращения.

В редакцию GOROD48 прислали фотографию свидетельства о смерти, выданную ЗАГсом Липецка родственникам умершего 82-летнего мужчины. Причинами смерти в пункте первом справки указано, что пенсионер умер от болезней системы кровообращения. А во втором - от COVID-19.Итак, можно ли говорить о третьей смерти от коронавирусной инфекции в регионе с момента начала эпидемии в регионе?- Нет. В данном случае основным заболеванием, повлекшим смерть мужчины, стали болезни системы кровообращения. Инфекционное заболевание протекало у пациента в нетяжелой форме и признано сопутствующим. Причина смерти регистрируется по основному заболеванию. Длительнотекущая левожелудочковая недостаточность сама по себе приводит к смерти, - прокомментировали ситуацию в пресс-службе администрации области.