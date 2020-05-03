Здоровье

46 минут назад

В администрации области не подтверждают третью смерть от COVID-19

15 1603
#коронавирус
1
В администрации области не подтверждают третью смерть от COVID-19

82-летний пенсионер умер от болезней системы кровообращения.

В редакцию GOROD48 прислали фотографию свидетельства о смерти, выданную ЗАГсом Липецка родственникам умершего 82-летнего мужчины. Причинами смерти в пункте первом справки указано, что пенсионер умер от болезней системы кровообращения. А во втором - от COVID-19.

81f8704.jpg

Итак, можно ли говорить о третьей смерти от коронавирусной инфекции в регионе с момента начала эпидемии в регионе?

- Нет. В данном случае основным заболеванием, повлекшим смерть мужчины, стали болезни системы кровообращения. Инфекционное заболевание протекало у пациента в нетяжелой форме и признано сопутствующим. Причина смерти регистрируется по основному заболеванию. Длительнотекущая левожелудочковая недостаточность сама по себе приводит к смерти, - прокомментировали ситуацию в пресс-службе администрации области.
15 1603
#коронавирус
1

Комментарии (16)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Виктор Цой

17 секунд назад
И упасть, опаленным Звездой по имени Коронавирус...
ответить

Злые люди в Липецке

3 минуты назад
Терять близких очень тяжело!!!82 года- хорошо пожил!Хотелось бы,чтобы пожил еще,если человек хороший!!!Дай Бог каждому!!!Соболезнования родным в это тяжелое время!
ответить

Знаток

3 минуты назад
Россияне -Наиглупейшая нация!, а че так скромно то. Запиши видеообращение к народу, скажи что ты готов заменить нашего президента. Окажи свой лик. Подохнешь ты в забвении, вот твоя учесть.
ответить

Почему уже не пишешь

5 минут назад
Светлая, про родственника твоих знакомых, умершего от псевдовируса ? Методичку поменяло , чмо ? И где твой "коллега", хоронящий в "защитных костюмах" ? Бессовестная ты гнида, уже задний ход даёшь, судя по последнему комменту. Про рак пишешь, тварь. Рак обязательно сожрёт тебя и таких, как ты, вместе со всей вашей роднёй за твою проплаченную ложь. Мой коммент всё равно долго не провисит, но ещё раз повторяю : подобных тебе надо просто обливать бензином и сжигать.
ответить

Злодей

7 минут назад
Марине. Да потому,что народ на приделе. Да вы сами то,как думаете если). Его отдать в толпу народа,что будет то а?
ответить

Гость

16 минут назад
Б...н да готов умереть от чего угодно,лишь бы прожить 82 года.
ответить

Марина

17 минут назад
Россияне -Наиглупейшая нация!, А вы что в России забыли??И почему только здесь у Вас зловещие комменты?
ответить

Вопрос

17 минут назад
Светлая, ты провокатор , 23 000 х 365 ,сколько будет ? А всезнайка ?
ответить

Умственно отсталые.

27 минут назад
Проголосовал за конституцию- проголосовал за тирана- проголосовал за смерть страны.
ответить

Светлая

29 минут назад
Что вы спорите здесь? В США в день умирают 23-27 тыс.А от старости тоже много умирают.Жалко конечно людей,но нужно пережить это трудное время и соблюдать изоляцию,а не оскорблять людей и руководство.Известно,что люди злые притягивают к себе болезни,и наоборот,если человек стал озлобленным,скорее всего он страдает каким то опасным заболеванием,например-рак.
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

Липецкую областную больницу возглавил елецкий врач Глеб Гутевич
#Липецкая областная больница
89
Липецкую областную больницу возглавил елецкий врач Глеб Гутевич

30.04.2020 13:30

Здоровье
Под коронавирусные госпитали в регионе готовят еще два стационара
#коронавирус
70
Под коронавирусные госпитали в регионе готовят еще два стационара

30.04.2020 12:02

Здоровье
Как будут работать поликлиники и травмпункты в праздничные дни
#здравоохранение
12
Как будут работать поликлиники и травмпункты в праздничные дни

30.04.2020 09:40

Здоровье
Главный врач областной клинической больницы ушла на пенсию
#пенсия #больница #халатность
44
Главный врач областной клинической больницы ушла на пенсию

29.04.2020 10:54

Общество
В областную клиническую больницу коронавирус внес пациент-сердечник
#коронавирус
36
В областную клиническую больницу коронавирус внес пациент-сердечник

28.04.2020 16:08

Здоровье
В Долгоруковской районной больнице коронавирусом заболело все руководство
#коронавирус
84
В Долгоруковской районной больнице коронавирусом заболело все руководство

28.04.2020 10:53

Здоровье