«Программа передач на завтра»: что посмотреть в сети 4 мая

Московский цирк на проспекте Вернадского покажет два представления от братьев Запашных. Можно погулять по Праге и Стамбулу. Автомузей «Моторы Октября» подготовил экскурсии с рассказом о раритетных автомобилях. А еще в сетевом эфире 4 мая – музыка и спектакли.

Премьеру «Князя Игоря» в Метрополитан Опера в 2014 году ждали по обе стороны океана по множеству различных причин. Во-первых, это был американский дебют российского оперного режиссера Дмитрия Чернякова. Во-вторых, саму оперу не играли на сцене Метрополитан с 1917 года, да и тогда она звучала по-итальянски. Нынешняя постановка - никакого пафоса, никакого глянцевого героизма: Игорь, на глазах которого погибает войско, мучительно осмысливает и ситуацию, и свою ответственность за нее. Черняков дает своему Игорю шанс стать настоящим героем – вернуться и лично начать отстраивать разрушенное государство. Увидеть оперу можно с 02:30 4 мая до 01:30 5 мая.

Владимирский театр кукол в 11:00 выложит запись спектакля «Сказка про вредную Бабку-Ежку» - забавная постановка о том, как развалилась ветхая избушка Бабки-Ежки, и ей пришлось жить с шумным и противным червяком за стеной.

Ульяновский областной краеведческий музей в 12:00 по московскому времени начнет лекцию о необычной женщине – «Елизавета Яковлевна Вологодская». Она была участницей боевых операций отряда «Голос» по спасению Кракова. Оказавшись в фашистском плену, сумела завербовать и склонить к сотрудничеству офицера гестапо, который предоставил разведке сведения о минировании Кракова. В 1967 году вышла книга Ю. Семенова «Майор Вихрь», одним из прототипов которой стала Елизавета Вологодская.

Прогулка по Праге начнется на платформе JoinPro в 12:00. От Францисканского сада до Национального театра, который является предметом гордости всей страны. А по пути сможете увидеть один из символов современного искусства – 10-метровую голову писателя Франца Кафки весом 45 тонн.

TattooIN — космические пираты и романтики — проект Романа Кузьмина (экс-лидера группы JOiO), объединивший опытных, ярких и разноплановых музыкантов. TattooIN отыграли часть российского тура 2018 с финнами The Rasmus и два концерта в Москве и Санкт-Петербурге в 2019 году, открывали выступление американцев FrnkIero and the Patience, делили сцену с лучшими российскими рок-группами. В 13:00 начнется прямой эфир с Романом Кузьминым (группа TattooIN). Будет акустика и общение в режиме реального времени.

Петербургский ТЮЗ имени Брянцева приглашает в 15:00 детей и родителей на семейный спектакль «Денискины рассказы» по рассказам Виктора Драгунского. Инсценировку сделала дочь писателя, сценарист и драматург Ксения Драгунская.

Что такое деньги и как определяется их стоимость, обязательно ли они должны быть золотыми и серебряными, чтобы обладать ценностью, как деньги вращаются в нашем мире – от банков до потребителей. Курс «Теории денег» не потребует специальных экономических знаний, пройти его можно бесплатно, потребуется только регистрация.

С контрастами Стамбула можно познакомиться в 16:00 во время онлайн-экскурсии . В древнем городе, который был столицей Византийской и Османских империй, вы дойдете до главной святыни христианского мира византийских времен - Собора Святой Софии. Рядом с ним вы сможете увидеть не менее известные достопримечательности города: Цистерна Базилика, Ипподром и Голубую мечеть.

Ведущая Тина Канделаки приглашает в 16:00 на первый выпуск своей программы «Ешь, люби, тренируйся». Как подготовиться к идеальному романтическому вечеру? Тина Канделаки расскажет свои секреты. Ужин, который понравится вашему партнёру и не отразится на фигуре. Упражнения для растяжки. И вечерний макияж, который подойдёт каждой.

Большой московский государственный цирк на проспекте Вернадского представляет онлайн-трансляции двух постановок — «Царевна Несмеяна» и «SиSтема». Спектакль «Царевна Несмеяна» — постановка, созданная по мотивам русской народной сказки. Автор идеи Аскольд Запашный и главный режиссер Евгений Шевцов придумали историю с райским садом, цыганами, ярмаркой женихов, живыми шахматами и замком колдуна. Перед зрителями предстанут пеликаны, попугаи, северные олени, верблюды, пантеры, леопарды и другие животные. Постановка «SиSтема» братьев Запашных и Большого московского государственного цирка — это сочетание цирка, театра и современных технических достижений. Зрители увидят летающие мотоциклы, парящие в воздухе велосипеды, а также тигров и львов.

Музыкальный лейбл NOAH MUSIC запускает еженедельную рубрику «NOAH #лучшедома», где перспективные артисты смогут показать своё творчество, а зрители — открыть для себя новые имена. В 17:00 в гостях у рубрики исполнитель VAYA. В формате квартирника VAYА исполнит свои треки под акустическую гитару и клавиши.

Московский художественный театр имени Чехова в 19:00 покажет еще один из архивных спектаклей – «Дуэль» по повести Антона Чехова. Здесь встречаются случайные люди, объединенные только временем и пространством. Все они сейчас вне дома. Они на Кавказе. Никто из них не знает друг о друге настоящей правды. Почти все в состоянии конфликта. Кто-то пытается просто жить. Кто-то ищет смысл в своем существовании. Постоянная дуэль с самим собой или друг с другом… Может ли их что-нибудь объединить, или каждый должен найти свой путь в одиночку…

Малый драматический театр в 19:00 выложит постановку «Бесы. Вечер первый» по роману Федора Достоевского. Лев Додин разделил массив произведения на три постановки, театр покажет каждую из них.

Театр имени Ленсовета приглашает в 19:00 на спектакль «Тень дерева» современного российского драматурга Екатерины Нарши. Это странная, завораживающая история о Человеке в комнате, который выбирает себе в спутники жизни Тень дерева, растущего за окном.

Подкаст «Литературный Нобель» расскажет все о нобелевских лауреатах по литературе. Джон Стейнбек и Генрих Бёлль, Борис Пастернак и Альбер Камю, Эрнест Хемингуэй и даже …Уинстон Черчилль. Да, британский премьер тоже получил нобелевскую премию в 1953 году «За высокое мастерство произведений исторического и биографического характера, а также за блестящее ораторское искусство, с помощью которого отстаивались высшие человеческие ценности».

Московская филармония и концертный зал имени Чайковского в 19:00 начнут удивительный концерт - Реквием Джузеппе Верди в исполнении Российского национального молодежного симфонического оркестра прозвучит на русском языке в сопровождении художественного видеоряда и кадров военной хроники.

Автомузей «Моторы Октября» вышел в онлайн-пространство. Каждый автомобиль в музее — настоящая редкость. За каждым экспонатом стоят годы поисков и титанический труд в реставрационных мастерских. Самые старые автомобили из коллекции Автомузея — американский Studebaker EMF-30, созданный в 1912 году, и его немецкий ровесник Benz 8/20 Sport (1912) — спортивный двухместный автомобиль, созданный для участия в гонках, который мог разгоняться до неслыханных в то время 62 км/ч. В период самоизоляции музей подготовил экскурсии с рассказом об интересных экспонатах и фактах.

Белорусская группа Shuma сыграет концерт на платформе Artists Gives в 20:00 по московскому времени. Все сборы от шоу пойдут на помощь медицинским работникам и волонтерам. Shuma - это живой электронный проект, в котором сочетаются архаичные песни Беларуси и различные стили современной электронной музыки.

Джаз-клуб Алексея Козлова продолжает онлайн-встречи. В 20:30 он покажет концерт квинтета Сергея Долженкова. Музыка ансамбля звучит на стыке современного джаза, рока, хип-хопа и драм-энд-бейса.

Три измерения, три сюжета, связанных с миром аристократии, с фантастическим царством эльфов и с забавной компанией простолюдинов, причудливо переплетаются в одной из самых знаменитых комедий Шекспира, которая очаровывает зрителей всего мира уже более 400 лет. Шекспировский театр «Глобус» в 21:00 откроет доступ к трансляции спектакля «Сон в летнюю ночь». Сбежавшие из афинского дворца две пары влюбленных юношей и девушек попадают в жернова конфликта могущественных существ из другого мира… «Сон в летнюю ночь» – образцовая постановка «Глобуса». С этого спектакля можно рекомендовать начать знакомство с «Глобусом»: в первом акте атмосфера настолько очаровывает, что можно с удивлением поймать себя на ощущении, что вокруг не зал кинотеатра (и даже не партер настоящего «Глобуса»), а тот самый сказочный лес, где заблудилась четверка незадачливых влюбленных. Комедийная постановка будет доступна до 18 мая.