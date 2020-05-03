Вечный странник: чемпион мира из Липецка опять остался без клуба

Сменивший три клуба за сезон Двуреченский покинул альметьевский "Нефтяник".

28-летний победитель молодёжного чемпионата мира-2011 липчанин Никита Двуреченский не стал продлевать контракт с «Нефтяником» из Альметьевска, в котором заканчивал чемпионат.

В минувшем сезоне Двуреченский умудрился поиграть за три (!) клуба – белорусские «Шахтёр» (Солигорск) и «Неман» (Гродно), а также «Нефтяник». В альметьевскую команду Никита перешёл ближе к закрытию трансферного окна, чтобы помочь «нефтяникам» успешно завершить регулярный чемпионат ВХЛ, а затем побороться за главный приз Лиги – Кубок Петрова.

В регулярке Никита провёл 8 матчей, в которых отметился двумя заброшенными шайбами и одной результативной передачей. Однако по известным причинам сезон в российском хоккее доигран не был, команды так и не перешли к стадии плей-офф. На официальном сайте «Нефтяника» указано, что команду покинули 11 игроков, в том числе Двуреченский.

За свою карьеру Двуреченский сменил около десятка клубов: столичное и питерское «Динамо», подмосковный «Витязь», «Нефтехимик» (Нефтекамск), «Торпедо» (Нижний Новгород), «Югра» (Ханты-Мансийск), «Михаловце» (Словакия) и другие. Пока неизвестно, где продолжит карьеру липчанин, в свое время выступавший в российской «молодёжке» с нынешними «звездами» НХЛ Артемием Панариным, Евгением Кузнецовым, Владимиром Тарасенко.

Отметим, что 30 июля Никите исполнится 29 лет, а это – критический возраст для выступления в ВХЛ, ведь регламент Лиги разрешает иметь в заявке команды не более 15 хоккеистов в возрасте 25 лет и старше, из них не более 5-ти в возрасте 29 лет и старше. Для того, чтобы найти достойную команду, придётся действительно быть на голову выше остальных. Другой вариант – заграница.

Из других хоккейных новостей отметим, что 25-летний липчанин Андрей Мнихович принял квалификационное предложение челябинского «Трактора» и подписал годичный контракт с этим клубом. На данный момент Мнихович – единственный воспитанник липецкого хоккея в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ),

Занявший предпоследнее 11-е место в Восточной конференции КХЛ «Трактор» провёл основательную чистку состава. Свой пост покинул главный тренер Владимир Юрзинов-младший, а также 11 хоккеистов, в том числе защищавшие в своё время цвета ХК «Липецк» в Высшей лиге нападающие Александр Авцин и Никита Комаров.



Фото ХК "Нефтяник"

