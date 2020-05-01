В России

вчера, 23:11

Россиян предложили амнистировать по легким статьям КоАПа

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#амнистия
Россиян предложили амнистировать по легким статьям КоАПа

В России впервые предложили объявить амнистию по легким статьям Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Цель инициативы — смягчение негативных социально-экономических последствий распространения коронавируса. 

Проект постановления «Об объявлении амнистии в отношении лиц, совершивших административные правонарушения», приуроченный к 75-летию победы в Великой Отечественной войне, в ближайшее время внесут в Госдуму. Авторами документа выступили депутаты Игорь Лебедев, Ярослав Нилов и Алексей Диденко. 

Как сообщают «Известия», парламентарии предложили простить россиянам штрафы, в частности, за безбилетный проезд, за большинство нарушений правил дорожного движения и так далее. По мнению депутатов, амнистия в случае принятия поддержит россиян в тяжелой экономической ситуации. 

Как считает вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев, правильно было бы простить населению какие-то мелкие штрафы, это серьезно не скажется на доходах федерального бюджета. 

По мнению экспертов, подобная разовая акция возможна, но главное, чтобы люди понимали, что постоянно прощать штрафы им не будут. 

 
173
#амнистия

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