вчера, 23:11
Россиян предложили амнистировать по легким статьям КоАПа
В России впервые предложили объявить амнистию по легким статьям Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Цель инициативы — смягчение негативных социально-экономических последствий распространения коронавируса.
Как сообщают «Известия», парламентарии предложили простить россиянам штрафы, в частности, за безбилетный проезд, за большинство нарушений правил дорожного движения и так далее. По мнению депутатов, амнистия в случае принятия поддержит россиян в тяжелой экономической ситуации.
Как считает вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев, правильно было бы простить населению какие-то мелкие штрафы, это серьезно не скажется на доходах федерального бюджета.
По мнению экспертов, подобная разовая акция возможна, но главное, чтобы люди понимали, что постоянно прощать штрафы им не будут.