С 1 мая изменится маршрут автобуса № 324

Как сообщили в департаменте транспорта администрации города, в связи с проведением работ по реконструкции улицы Баумана с 1 мая в работу муниципального маршрута №324 будут внесены изменения.



Движение автобусов по маршруту №324 будет осуществляться до автостанции «Сокол».



Вместе с тем для транспортного обслуживания частного сектора в районе улицы Баумана на период реконструкции создан временный маршрут № 324к «Автостанция «Сокол» - Чаплыгинское шоссе». Движение автобусов по маршруту будет осуществляться по следующим схемам: в направлении к Чаплыгинскому шоссе «Автостанция «Сокол» –ул. Пожарского – Р-119 (трасса «Орел – Тамбов») - Чаплыгинское шоссе»; в направлении пл. Заводской: «Чаплыгинское шоссе – Р-119 (трасса «Орел – Тамбов») – ул. Доменщиков - ул. Ушинского - «А/с «Сокол». Оплата проезда по маршруту будет осуществляться в соответствии с установленными тарифами.



На остановочном пункте «Автостанция «Сокол» с автобусов №324к можно пересесть в автобусы маршрута №324 для проезда в центральную часть города без дополнительной оплаты при условии предъявления билета оплаты проезда со временем открытия билета не ранее 1 часа назад текущего дня. Те же условия действительны при проезде в обратном направлении.



Расписания маршрутов №324к и №324 будут максимально синхронизированы между собой.

