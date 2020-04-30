Общество

сегодня, 16:58

С 1 мая изменится маршрут автобуса № 324

14 1972
#общественный транспорт
1
С 1 мая изменится маршрут автобуса № 324

Как сообщили в департаменте транспорта администрации города, в связи с проведением работ по реконструкции улицы Баумана с 1 мая в работу муниципального маршрута №324 будут внесены изменения.

Движение автобусов по маршруту №324 будет осуществляться до автостанции «Сокол».

Вместе с тем для транспортного обслуживания частного сектора в районе улицы Баумана на период реконструкции  создан временный маршрут № 324к «Автостанция «Сокол» - Чаплыгинское шоссе». Движение автобусов по маршруту будет осуществляться по следующим схемам: в направлении к Чаплыгинскому шоссе «Автостанция «Сокол» –ул. Пожарского – Р-119 (трасса «Орел – Тамбов») - Чаплыгинское шоссе»; в направлении пл. Заводской: «Чаплыгинское шоссе – Р-119 (трасса «Орел – Тамбов») – ул. Доменщиков - ул. Ушинского - «А/с «Сокол». Оплата проезда по маршруту будет осуществляться в соответствии с установленными тарифами.

На остановочном пункте «Автостанция «Сокол» с автобусов №324к можно пересесть в автобусы маршрута №324 для проезда в центральную часть города без дополнительной оплаты при условии предъявления билета оплаты проезда со временем открытия билета не ранее 1 часа назад текущего дня. Те же условия действительны при проезде в обратном направлении.

Расписания маршрутов №324к и №324 будут максимально синхронизированы между собой.
14 1972
#общественный транспорт
1

Комментарии (14)

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Єбнулись

45 минут назад
Зачем тогда сделали остановки на объездных путях?
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Єбнулись

47 минут назад
Это что было? Сраный ДепТранс прогнулся под перевозчика ??????!!!!1
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Ч

52 минуты назад
" Артёму " , не " ездиют " , а ездят .
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Deb

сегодня, 18:29
347 вообще не ходит
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вовка

сегодня, 18:10
у 347 сейчас интервал 60 мин что есть он что нет уберут но и хрен с ним
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Интересно?

сегодня, 17:40
Почему маршрут №315 не ходит до полуночи? хороший магистральный маршрут проходит через весь город.
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Артёму

сегодня, 17:32
Артем, Это ведь надо администрации продумывать? А они не пользуются же общественным транспортом, всё на своих бронивиках ездиют. И до людской проблемы им далеко.
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Артем

сегодня, 17:30
Департамент Транспорта отдайте маршрут №24 перевозчику №324 пусть 2 маршрута обслуживает у него 20 автобусов по 10 автобусов на схему №24 и 10 на схему №324 если муниципальный парк не способен удерживать нормальные интервалы отдайте маршруты частнику
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Артем

сегодня, 17:28
Артёму, Я и говорю например безупречно ходит маршрут №24 делали бы машрут №324 к Пос Сырский- Автовокзал и так же с отрывом билета не позднее 1-ого часа мы бы и пользовались №324-тыми доехали бы до Автовокзала или Стазанова на №324к а там бы бесплатно пересели в №324 автобусы №24 ходят плохо и почему бы целиком бы направление не отдать все равно вся магистральная линию контролируется частниками 324 отдали бы и №24 им
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Артёму

сегодня, 17:24
Артем, В вдруг городах это работает, так как там заботятся о своих граждан. Я имел в виду пересадка одного часа. Да и у нас много таких мест просто без пересадки не проехать, или надо идти 2 км что бы сесть именно на тот автобус который идёт без пересадки. А унас делают на время ремонта.
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