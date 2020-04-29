В России
вчера, 19:45
Мэр Москвы продлевает режим самоизоляции
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Режим самоизоляции в Москве продлен до 13 мая
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о продлении режима самоизоляции для граждан в столице до 13 мая. Указ подписан сегодня, 28 апреля.
В указе сказано, что режим повышенной готовности в Москве в связи с пандемией коронавируса продлевается до 13 мая, сообщает REGNUM. До этого времени по-прежнему запрещены все массовые мероприятия.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв ранее сообщил о продлении режима в связи с распространением коронавирусной инфекции на все майские праздники.
Напомним, что в России выявили 6411 новых пациентов с коронавирусом, общее количество заболевших за всё время увеличилось до 93 558.
В указе сказано, что режим повышенной готовности в Москве в связи с пандемией коронавируса продлевается до 13 мая, сообщает REGNUM. До этого времени по-прежнему запрещены все массовые мероприятия.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв ранее сообщил о продлении режима в связи с распространением коронавирусной инфекции на все майские праздники.
Напомним, что в России выявили 6411 новых пациентов с коронавирусом, общее количество заболевших за всё время увеличилось до 93 558.
1 475
Некто