В России

вчера, 19:45

Мэр Москвы продлевает режим самоизоляции

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Мэр Москвы продлевает режим самоизоляции

Режим самоизоляции в Москве продлен до 13 мая

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о продлении режима самоизоляции для граждан в столице до 13 мая. Указ подписан сегодня, 28 апреля.

В указе сказано, что режим повышенной готовности в Москве в связи с пандемией коронавируса продлевается до 13 мая, сообщает REGNUM. До этого времени по-прежнему запрещены все массовые мероприятия.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв ранее сообщил о продлении режима в связи с распространением коронавирусной инфекции на все майские праздники.

Напомним, что в России выявили 6411 новых пациентов с коронавирусом, общее количество заболевших за всё время увеличилось до 93 558.
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Комментарии (1)

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Некто

вчера, 23:17
К сожалению, система оказалась не готова к такому. Она занималась самосохранением, а при возникновении трудностей у народа не смогла их решить. Плохая организация при огромных ресурсах.
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