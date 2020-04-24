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«Программа передач на завтра»: что посмотреть в сети 25 апреля
25 апреля впервые в своей истории цирк Дю Солей покажет самые яркие представления. Большой театр продолжает показ лучших постановок, а The Metropolitan Opera проведет первый в своей истории онлайн гала-концерт At-Home Gala.
В этой постановке «Травиаты» Джузеппе Верди, которую представляет The Metropolitan Opera, одну из партий исполняет Дмитрий Хворостовский. Эту романтическую трагедию Верди, одну из самых любимых во всем мире опер, поставил Вилли Деккер. Его режиссерское решение очень театрально и эффектно, достаточно сказать о цветовом контрасте черных костюмов, в которые одеты все, и единственного ярко-красного платья Виолетты, или о вездесущих часах, отсчитывающих оставшиеся часы жизни Виолетты. Не случайно премьера этой постановки в 2010 стала настоящим «гвоздем сезона».Шанс увидеть «Травиату» есть до 01:30 26 апреля.
Онлайн-семинар «Стань здоровым и эффективным» ждет тех, кто хочет разобраться со своей жизнью. На этом семинаре эксперты дадут практические советы по правильному питанию, расскажут, как найти своё ресурсное состояние и как эффективно совмещать рабочее и личное время. Семинар бесплатный, но нужна регистрация.
Московский театр юного зрителя в 12:00 и 14:00 приглашает на спектакль «Кошкин дом», записанный в 2013 году.
Дуэт Барто в 14:00 даст концерт в Instagram-аккаунте галереи «Свиное рыло». Дуэт выступит с акустическом лайвом, собранным из нестареющих шлягеров и редко исполняемых на живых выступлениях песен, а также ответит на вопросы.
Государственный музей искусств народов Востока в 15:00 покажет лекцию «Между кушанами и арабами. Пути караванов». На территории Евразийской степи возникает огромное кочевое государство - Тюркский Каганат. Тюрки контролировали Великий шелковый путь на значительном протяжении от Китая до границ Ирана. Здесь формируется своеобразная художественная культура.
Новосибирский театр «Старый дом» в 15:00 представит совместную постановку с театром «Ленком Марка Захарова» «Дона Флор и два ее мужа» по роману Жоржи Амаду. Действие романа Жоржи Амаду происходит в бразильском городе Баия (Салвадор), где и поныне живы традиции и верования африканских народов, почитаются древние божества, в честь которых проводятся красочные ритуальные церемонии с танцами и песнями. На сцене происходит своеобразный поэтический карнавал.
Пермский театр оперы и балета и фестиваль «Территория» в 17:00 выложит запись открытого российский конкурс артистов балета «Арабеск» им. Екатерины Максимовой и Гала-концерт лауреатов и дипломантов конкурса 2012 года.
Григорий Лепс даст онлайн-концерт в рамках «ШоуON!» на платформе Okko. Зрителей ждут новые композиции, любимые хиты и песни, которые давно не звучали со сцены. Также к Григорию Лепсу присоединятся гости: EMIN, группа Cosmos Girls, Александр Панайотов и Тимур Родригез. Концерт начнется в 17:00.
Дом Гоголя организует Библионочь «Путешествие с Гоголем, или ZOOMечательная ночь» с виртуальными лекциями, экскурсиями, мастер-классами, концертами и дискуссиями. С 6 часов вечера до 6 часов утра Дом Гоголя приглашает прогуляться по ночному Риму, посмотреть страшное кино, послушать британские хиты, познакомиться с бытом обитателей Малороссии и увидеть перформанс в исполнении казачьей семьи.
Театр имени Пушкина в 18:00 покажет спектакль «Тестостерон» - о самой странной свадьбе. Невеста сбежала, жених кипит от бешенства, но столы уже накрыты и дикий свадебный банкет, на котором присутствуют только мужчины, начинается.
Галерея Уффици подготовила приятный сюрприз – теперь знаменитый итальянский музей можно посетить онлайн. Для этого достаточно подключиться к сайту галереи. Для осмотра доступны 10 комнат галереи, некоторые были открыты лишь в прошлом году. Предлагаемый маршрут начинается с «Зала Династий», с портретов наиболее выдающихся членов двух семей - Медичи Флоренции и Делла Ровере из Урбино - которые в шестнадцатом веке способствовали формированию удивительных коллекций Уффици. Всего виртуальный тур позволяет увидеть 55 произведений искусства, которые хранятся в залах галереи. Правда, информация доступна пока только на итальянском или английском языках.
Российский академический молодежный театр продолжает выкладывать в открытый доступ видеозаписи знаменитых спектаклей. На YouTube-канале театра открыты все части трилогии Тома Стоппарда «Берег утопии», а также запись спектакля «Вишневый сад», доступен спектакль «Портрет» по Николаю Гоголю и постановка «Как кот гулял, где ему вздумается» по сказке Редьярда Киплинга. В 19:00 откроется доступ к спектаклю «Скупой» по пьесе Мольера.
Большой театр в 19:00 откроет доступ к записи балета «Герой нашего времени» по мотивам романа Михаила Лермонтова в постановке Кирилла Серебренникова – запись доступна ровно сутки. Балет «Герой нашего времени» – результат достаточно неожиданного творческого союза: танцы поставил Юрий Посохов, а режиссурой занимался Кирилл Серебренников. Музыку специально для этого спектакля написал композитор Илья Демуцкий. Результат получился впечатляющим, «Герой нашего времени» получил высшую театральную награду страны, «Золотую маску», в категории «Лучший спектакль года».
Внезапная и таинственная смерть молодого аристократа, который из-за авиакатастрофы прикован к инвалидной коляске, обнажает множество секретов его семьи. Разгадка станет неожиданной. Московский художественный театр имени Чехова приглашает в 19:00 на пьесу «Священный огонь» по роману Сомерсета Моэма.
Авторы подкаста «Само за себя» обсуждают взрослые и детские книги. Например, как выбрать хорошую научную фантастику, что важнее в книге – картинки или слова.
Рок-группа «Хлеб» выступит с концертом на платформе «Яндекс.Эфира». Онлайн-выступление начнется в 19:00. Музыканты исполнят свои треки в жанре комедийного рэпа.
Метрополитен опера проведет первый в своей истории онлайн гала-концерт At-Home Gala – в нем примут участие Анна Нетребко, Ильдар Абдразаков, Йонас Кауфман, Соня Йончева и другие оперные звезды, всего более 40 артистов, выступавших на прославленной сцене. В эфир они выйдут из разных уголков мира от Уэльса до южноафриканского Пит-Ретифа. Члены оркестра и участники хора Метрополитен запишут несколько номеров накануне концерта. В 20:00 – начало концерта, запись же будет доступна до 01:30 27 апреля.
Знаменитый Цирк Дю Солей также не забывает о поклонниках в период самоизоляции — в ночь с пятницы на субботу на своём канале цирк выложит трансляции лучших шоу.
Уважаемые телеглядаче !