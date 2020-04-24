Общество

19 минут назад

Во всех подразделениях МЧС прозвучит сирена в честь погибших спасателей

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#MЧС
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Во всех подразделениях МЧС прозвучит сирена в честь погибших спасателей
Сегодня в 12:00 во всех подразделения ГУ МЧС России по Липецкой области прозвучит сирена, которая ознаменует минуту молчания в честь сотрудников управления погибших при исполнении служебных обязанностей. 

- Приказом МЧС России №483 от 8 августа 2012 года последняя пятница апреля отмечается как День памяти сотрудников МЧС России, погибших при исполнении служебных обязанностей.  Сотрудники МЧС России, пожарные, спасатели всегда помнят о тех кто, выполняя свой служебный долг, отдал свои жизни ради жизни других, - рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС по Липецкой области.
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#MЧС
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Комментарии (1)

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Doc

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