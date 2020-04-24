Во всех подразделениях МЧС прозвучит сирена в честь погибших спасателей

Сегодня в 12:00 во всех подразделения ГУ МЧС России по Липецкой области прозвучит сирена, которая ознаменует минуту молчания в честь сотрудников управления погибших при исполнении служебных обязанностей.



- Приказом МЧС России №483 от 8 августа 2012 года последняя пятница апреля отмечается как День памяти сотрудников МЧС России, погибших при исполнении служебных обязанностей. Сотрудники МЧС России, пожарные, спасатели всегда помнят о тех кто, выполняя свой служебный долг, отдал свои жизни ради жизни других, - рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС по Липецкой области.

