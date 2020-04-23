Спорт

25 минут назад

Универсиаду-2020 в Липецке умудрились провести в режиме on-line

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#Универсиада #студенческий спорт
Универсиаду-2020 в Липецке умудрились провести в режиме on-line

Участники присылали в оргкомитет видео с выполненными упражнениями.

Мировая пандемия не сумела помешать проведению крупнейшего студенческого спортивного фестиваля Липецкой области – «Универсиады-2020».

Несмотря на то, что в программу не входят шахматы, киберспорт, в которые можно соревноваться «по удалёнке», студенческий спортивный форум умудрились провести on-line.

Как сообщили организаторы, изменение формата случилось впервые за 26-летнюю историю Универсиады. Выполнение упражнений участники записывали на видео и отсылали в оргкомитет. Студентами 6-ти вузов было прислано более 2 тысяч видео, на которых были записаны тысячи минут выполнения упражнений. Судьям оставалось подсчитать количество подтягиваний, отжиманий, приседаний и определить лучших.

В итоге в командном зачёте и среди юношей, и среди девушек победили студенты Липецкого государственного технического университета.

Организаторы стоят планы провести соревнования и в следующем году, но уже в привычном формате в спортзале.

Фото pitersport24.ru

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#Универсиада #студенческий спорт

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