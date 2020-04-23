За сутки липчанин 17 раз без дела звонил в службу спасения, в полицию направлено заявление

Мужчина сообщил о тайном преступлении и требовал реакции спасателей.

Больше 500 сообщений в сутки по телефону службы спасения «112» принимают операторы управления по делам ГО и ЧС Липецка. Чаще всего горожане обращаются в скорую помощь и полицию.



- От скорости передачи информации в экстренные службы нередко зависит здоровье и жизнь людей. Не случайно эффективность работы системы «112» оценивается ее максимальной доступностью для липчан, а операторов – быстротой реагирования на полученный сигнал - рассказывают в управлении по делам ГО и ЧС.



Однако понимают это не все. Иначе трудно объяснить, почему некоторые абоненты занимают линию без какой-либо конкретной цели – чтобы поговорить, помолчать в трубку, а иной раз и отвести душу беспредметной бранью. К счастью, постоянных клиентов, очевидно, нуждающихся в психологической помощи, у операторов единицы. Но они отнимают у сотрудников службы время и, что греха таить, нервы.



Так 22 апреля один из любителей «поговорить» позвонил на горячую линию 17 раз! Повод – некое преступление (подробности звонивший хранил в тайне) в соседнем регионе. Далее следовали сигналы-возмущения: почему нет реакции, сколько ждать обратной связи и так далее. Продолжительность каждого звонка составляла от 2 до 6 минут.

На этот, пожалуй, уникальный случай бессмысленного отвлечения оператора от основной работы последовала адекватная реакция – в полицию подано соответствующее заявление. Теперь по изложенным в нём фактам с телефонным «террористом» будут разбираться сотрудники правоохранительных органов.

