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За сутки липчанин 17 раз без дела звонил в службу спасения, в полицию направлено заявление

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#спасатели #телефонное хулиганство
За сутки липчанин 17 раз без дела звонил в службу спасения, в полицию направлено заявление

Мужчина сообщил о тайном преступлении и требовал реакции спасателей.

Больше 500 сообщений в сутки по телефону службы спасения «112» принимают операторы управления по делам ГО и ЧС Липецка. Чаще всего горожане обращаются в скорую помощь и полицию. 

- От скорости передачи информации в экстренные службы нередко зависит здоровье и жизнь людей. Не случайно эффективность работы системы «112» оценивается ее максимальной доступностью для липчан, а операторов – быстротой реагирования на полученный сигнал - рассказывают в управлении по делам ГО и ЧС.
   
Однако понимают это не все. Иначе трудно объяснить, почему некоторые абоненты занимают линию без какой-либо конкретной цели – чтобы поговорить,  помолчать в трубку, а иной раз и отвести душу беспредметной бранью. К счастью,  постоянных клиентов, очевидно, нуждающихся в психологической помощи, у операторов единицы. Но они отнимают  у сотрудников службы время и, что греха таить, нервы. 

Так 22 апреля один из любителей «поговорить» позвонил на горячую линию 17 раз! Повод – некое преступление (подробности звонивший хранил в тайне) в соседнем регионе. Далее следовали сигналы-возмущения: почему нет реакции, сколько ждать обратной связи и так далее. Продолжительность каждого звонка составляла от 2 до 6 минут. 
На этот, пожалуй, уникальный случай бессмысленного отвлечения оператора от основной работы последовала адекватная реакция – в полицию подано соответствующее заявление. Теперь по изложенным в нём фактам с телефонным «террористом» будут разбираться сотрудники правоохранительных органов.
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#спасатели #телефонное хулиганство

Комментарии (2)

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Лютый

42 минуты назад
Рыбак, На рыбалке телефон не нужен! Отдыхай,наслаждайся природой,воздухом дыши......
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Рыбак

сегодня, 14:55
У меня недавно был телефон BQ, который при нажатии боковой кнопки звонил в службу спасения на 112. Мог несколько раз в день, лежа в сумке нажаться и позвонить. И все равно, заблокирован он или нет, звонок шел. И отключить это никак нельзя было. К счастью, просуществовал он у меня недолго, и я купил себе новый смартфон.
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