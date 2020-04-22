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сегодня, 13:51

Житель области зарезал сожительницу на глазах общей знакомой

4 2574
#убийство
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Житель области зарезал сожительницу на глазах общей знакомой

Тербунским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении 38-летнего жителя Долгоруковского района, подозреваемого в убийстве сожительницы. Он ударил женщину ножом в живот на глазах их общей знакомой.

21 апреля за медицинской помощью в селе Дубовец обратилась 38-летняя женщина с ножевым ранением живота, от полученных травм она скончалась. В тот же день сотрудники правоохранительных органов задержали 38-летнего сожителя убитой.

- По версии следствия, пьяный мужчина ударил сожительницу ножом. Свидетелем произошедшего стала их общая  знакомая. Она дотащила раненую подругу до фельдшерско-акушерского пункта, но та умерла, - сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Липецкой области. 

При осмотре дома подозреваемого найдено обнаружено орудие убийства - нож со следами крови. Мужчина при предъявления неопровержимых доказательств признался в содеянном. 



4 2574
#убийство
4

Комментарии (4)

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че за зверок

2 минуты назад
кто такая сожительница
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Светлана

25 минут назад
Елена, приношу соболезнования!
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Елена

59 минут назад
Я её знала хорошо.Жалко человека, он от сидит, а её не вернёшь.
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Бывает

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