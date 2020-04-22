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Житель области зарезал сожительницу на глазах общей знакомой
Тербунским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении 38-летнего жителя Долгоруковского района, подозреваемого в убийстве сожительницы. Он ударил женщину ножом в живот на глазах их общей знакомой.
- По версии следствия, пьяный мужчина ударил сожительницу ножом. Свидетелем произошедшего стала их общая знакомая. Она дотащила раненую подругу до фельдшерско-акушерского пункта, но та умерла, - сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Липецкой области.
При осмотре дома подозреваемого найдено обнаружено орудие убийства - нож со следами крови. Мужчина при предъявления неопровержимых доказательств признался в содеянном.
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Светлана
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