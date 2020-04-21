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Собянин ввел новые ограничения из-за коронавируса

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Собянин ввел новые ограничения из-за коронавируса

Москвичей с симптомами ОРВИ обязали соблюдать самоизоляцию, как больных коронавирусом

Москвичей с симптомами ОРВИ без подтвержденного диагноза COVID-19 с 22 апреля обязали соблюдать самоизоляцию, как больных коронавирусом. Новые ограничения ввел мэр Москвы Сергей Собянин.

"С 22 апреля 2020 года граждан с подозрением на наличие новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), а также граждан с проявлениями ОРВИ и других острых респираторных заболеваний обязать соблюдать режим самоизоляции (изоляции) на дому, аналогичный режиму, применяемому для граждан с наличием новой коронавирусной инфекции", - говорится в указе.

В указе отмечается, что граждан с ОРВИ будут также отслеживать по геолокации. Люди, проживающие с больными коронавирусом, могут выходить в магазин, выносить мусор. Транспортом им можно пользоваться только для поездок в медицинские учреждения, сообщает Лента.ру.

Для поездок по Москве и Московской области на личном и общественном транспорте с 15 апреля вводятся специальные цифровые пропуска. С 22 апреля для проезда в городском общественном транспорте можно будет использовать только карты "Тройка", "Стрелка", месячный единый проездной билет, а также социальные карты москвича и жителя Московской области. Также для контроля соблюдения пропускного режима при поездках на автомобиле будут задействованы камеры фото- и видеофиксации нарушений ПДД и дорожно-патрульная служба Госавтоинспекции.
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