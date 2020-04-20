В России

сегодня, 21:06

В РФ спрогнозировали дефицит федерального бюджета в 2020 году

157
#бюджет
Дефицит федерального бюджета России будет на уровне 5,6 трлн рублей вместо планировавшегося ранее профицита в 900 млрд. Об этом «Известиям» рассказал источник, близкий к правительству. 

По его словам, в своих прогнозах правительство ориентируется на среднюю цену нефти в текущем году по $20 за баррель, хотя ранее этот показатель планировался на уровне $57,7. При этом ожидаемая сумма доходов федеральной казны — 15,2 трлн рублей без учета поступления от покупки Сбербанка у ЦБ. 

Таким образом, подчеркивает собеседник, расходы казны увеличиваются до 20,8 трлн рублей, то есть, более чем на триллион по сравнению с официальным планом. В данном случае дефицит бюджета составит примерно 5,6 трлн рублей. 

Он уточнил, что профинансировать этот разрыв планируется за счет нескольких источников: 2 трлн будет выделено из ФНБ, более 1 трлн найдут в дополнительных источниках, а остальные деньги займут на рынке. 
157
#бюджет

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Перечень претендующих на помощь государства компаний планируют расширить

сегодня, 21:11

В России
Собянин объявил о продлении режима самоизоляции
Собянин объявил о продлении режима самоизоляции

сегодня, 19:05

В России
Ростовчане устроили онлайн-митинг против режима самоизоляции
Ростовчане устроили онлайн-митинг против режима самоизоляции

сегодня, 19:01

В России
В Минздраве надеются на спад пандемии коронавируса к лету
В Минздраве надеются на спад пандемии коронавируса к лету

сегодня, 18:36

В России
Во Владикавказе протестуют против режима самоизоляции
Во Владикавказе протестуют против режима самоизоляции

сегодня, 18:22

В России
В Таиланде обнаружили российских туристов, живущих в пещере
1
В Таиланде обнаружили российских туристов, живущих в пещере

сегодня, 18:16

В России