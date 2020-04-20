Происшествия
52 минуты назад
Выпавший с пятого этажа мужчина встал и ушёл домой
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Утром 18 апреля на улице Космонавтов из окна квартиры на пятом этаже выпал, а затем встал и самостоятельно вернулся домой молодой мужчина. Медики выехали к месту происшествия сразу после звонка его родственника в службу «112». Пострадавший доставлен в больницу с травмами различной степени тяжести.
Как сообщает пресс-служба Управления по делам ГО и ЧС Липецка, за прошлую неделю по телефону службы спасения «112» принято более 3000 сообщений. Чаще всего горожане обращались в скорую помощь и полицию. Вместе с тем, число таких звонков заметно снизилось: на 17 и 15% соответственно.
Среди вызовов «скорой помощи» традиционно преобладали сердечно-сосудистые заболевания. Реже стали поступать сигналы о симптомах ОРВИ.
Как сообщает пресс-служба Управления по делам ГО и ЧС Липецка, за прошлую неделю по телефону службы спасения «112» принято более 3000 сообщений. Чаще всего горожане обращались в скорую помощь и полицию. Вместе с тем, число таких звонков заметно снизилось: на 17 и 15% соответственно.
Среди вызовов «скорой помощи» традиционно преобладали сердечно-сосудистые заболевания. Реже стали поступать сигналы о симптомах ОРВИ.
12 2466
Ґ
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