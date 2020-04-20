Происшествия

52 минуты назад

Выпавший с пятого этажа мужчина встал и ушёл домой

12 2466
#падение с высоты
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Выпавший с пятого этажа мужчина встал и ушёл домой
Утром 18 апреля на улице Космонавтов из окна квартиры на пятом этаже выпал, а затем встал и самостоятельно вернулся домой молодой мужчина. Медики выехали к месту происшествия сразу после звонка его родственника в службу «112». Пострадавший доставлен в больницу с травмами различной степени тяжести.

Как сообщает пресс-служба Управления по делам ГО и ЧС Липецка, за прошлую неделю по телефону службы спасения «112» принято более 3000 сообщений. Чаще всего горожане обращались в скорую помощь и полицию. Вместе с тем, число таких звонков заметно снизилось: на 17 и 15% соответственно.
  
Среди вызовов «скорой помощи» традиционно преобладали сердечно-сосудистые заболевания. Реже стали поступать сигналы о симптомах ОРВИ. 


12 2466
#падение с высоты
1

Комментарии (12)

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Ґ

6 минут назад
Карантином как можем ахахх
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-----

6 минут назад
небось с 88 общежития....там все так выходят...
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Гость

7 минут назад
Свалили давно . Справедливости! Здесь и сейчас!,
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Всяко бывает

12 минут назад
Но ключи от квартиры нужно всегда с собой носить
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Мар-мариска

17 минут назад
..., согласна с вами.
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Справедливости! Здесь и сейчас!

19 минут назад
Комменты прочитаешь - и диву даешься: в Пипецке остались еще хоть сколько-нибудь адекватные люди? Или все такие уже свалили из этой дыры?
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...

24 минуты назад
Люди перестаньте писать гадости. Наверное уже совсем разум потеряли. Да, этот человек упал, но слава богу жив, пусть никакие не травмы его не беспокоят.
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правильное мнение

27 минут назад
Некоторые думают, что пишут оригинальный комментарий, но, к сожалению, таких людей можно назвать только МРАЗЯМИ!
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конь

27 минут назад
Так только кошки умеют и то каждая.
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гоша

33 минуты назад
А он хоть в маске был ?
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Еще комментарии

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