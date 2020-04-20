Коронавирус
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11 204 человека протестированы на коронавирус в Липецкой области
11 2402
За последние сутки протестированы 653 человека.
Как сообщает управление Роспотребнадзора с начала эпидемии и по 20 апреля в Липецкой области на коронавирусную инфекцию протестированы 11 204 человека, в том числе за последние сутки - 653.
- Лабораторные исследования клинического материала от людей на новую короновирусную инфекцию (COVID-19) проводятся на базе лабораторий ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области» и лабораторий трех государственных медицинских организаций, - сообщили в управлении.
Исследования доступны для категорий граждан, которым в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации полагается тестирование (вернувшиеся на территорию Российской Федерации с признаками респираторных заболеваний; контактировавшие с больными COVID-19; лица с диагнозом внебольничные пневмонии; лица старше 65 лет, обратившиеся за медицинской помощью с респираторными симптомами).
- Лабораторные исследования клинического материала от людей на новую короновирусную инфекцию (COVID-19) проводятся на базе лабораторий ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области» и лабораторий трех государственных медицинских организаций, - сообщили в управлении.
Исследования доступны для категорий граждан, которым в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации полагается тестирование (вернувшиеся на территорию Российской Федерации с признаками респираторных заболеваний; контактировавшие с больными COVID-19; лица с диагнозом внебольничные пневмонии; лица старше 65 лет, обратившиеся за медицинской помощью с респираторными симптомами).
11 2402
Ирина
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Андрей
Андрей
данковчанин
Обман и Ложь
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Житель города
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