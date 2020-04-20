Коронавирус

сегодня, 11:32

11 204 человека протестированы на коронавирус в Липецкой области

11 2402
#коронавирус
11 204 человека протестированы на коронавирус в Липецкой области

За последние сутки протестированы 653 человека.

Как сообщает управление Роспотребнадзора с начала эпидемии и по 20 апреля в Липецкой области на коронавирусную инфекцию протестированы 11 204 человека, в том числе за последние сутки - 653.

- Лабораторные исследования клинического материала от людей на новую короновирусную инфекцию (COVID-19) проводятся на базе лабораторий ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области» и лабораторий трех государственных медицинских организаций, - сообщили в управлении. 

Исследования доступны для категорий граждан, которым в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации полагается тестирование (вернувшиеся на территорию Российской Федерации с признаками респираторных заболеваний; контактировавшие с больными COVID-19; лица с диагнозом внебольничные пневмонии; лица старше 65 лет, обратившиеся за медицинской помощью с респираторными симптомами).





11 2402
#коронавирус

Комментарии (11)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Ирина

19 минут назад
Вранье полное!!! Хватит дурачить людей!!!
ответить

ааааааааа

23 минуты назад
И что мне с ельца ехать в липецк чтобы его сделать а вдруг кто чихнет по дороге а я не в комплекте маска перчатки и ган......чик!!! Фэйков от государства больше чем от простых граждан.
ответить

Андрей

29 минут назад
Получается, что такими темпами Все жители Липецкой области будут протестированы.... Никогда!!!! 5 лет!!!! Как сказала бы наша мэрша "Коллеги - это .....ц!"
ответить

Андрей

29 минут назад
Да не верит никто давно никаким официальным данным.
ответить

данковчанин

43 минуты назад
Было бы неплохо, если чиновники из всего что произошло сделали главный вывод - здравоохранение "разваливать" преступно....можно предположить, что в будущем в мире появятся еще более опасные вирусы чем нынешний. Поэтому надо к этому готовиться....
ответить

Обман и Ложь

46 минут назад
Сколько можно лгать??? В Поликлинике был сегодня, с респираторными симптомами и заболеваниями тест не берут!Можете подтвердить информацию в своей статье что тест берут у всех кого вы перечислили???
ответить

Там гарантии

48 минут назад
60+, как сказал Главный Гарант - береженого Бог бережет. Т. е. - вы там как нибудь сами разбирайтесь, это вам не сирия....
ответить

Житель города

48 минут назад
60+, да еще и за свои деньги, тест то платный
ответить

весёлый

49 минут назад
Препараты на основе сосновых почек обладают: — противовоспалительными свойствами и поэтому их применяют для снижения воспалительных процессов в организме; — отхаркивающими свойствами, которые помогают при кашле. Сосновые почки смягчают кашель, облегчают дыхание, а также способствуют выведению мокроты; — почки сосны обладают противовирусным свойством, а это в свою очередь позволяет их употреблять в период вирусных и простудных заболеваний. Они также обладают антимикробными и дезинфицирующими лечебными свойствами. Присущи сосновым почкам и ранозаживляющие свойства. Почки сосны снимают спазмы, облегчают болевые ощущения в мышцах. Применяют их и для очищения сосудов. Сосновые почки оказывают всеобщее укрепляющее действие на организм.
ответить

60+

51 минуту назад
Где гарантии что их не заразили во время теста ! Я б никогда не согласился на тест с наше медициной .
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

В Липецкой области умер второй пациент с диагнозом «Коронавирусная инфекция»
#коронавирус
17
В Липецкой области умер второй пациент с диагнозом «Коронавирусная инфекция»

37 минут назад

Коронавирус
Запуск фонтанов могут перенести с традиционной даты 1 мая
#фонтаны #коронавирус
13
Запуск фонтанов могут перенести с традиционной даты 1 мая

сегодня, 11:44

Общество
Мировые суды запретили трем храмам елецкой епархии проводить публичные богослужения на Пасху
#коронавирус #Пасха
18
Мировые суды запретили трем храмам елецкой епархии проводить публичные богослужения на Пасху

сегодня, 11:34

Общество
В Липецкой области — 20 новых случаев инфицирования коронавирусом
#коронавирус
45
В Липецкой области — 20 новых случаев инфицирования коронавирусом

сегодня, 10:52

Новости в instagram
Привлечение волонтеров сократило дозвон в ЕДС за цифровыми пропусками до 4,5 минуты
#ЕДС #цифровой пропуск
31
Привлечение волонтеров сократило дозвон в ЕДС за цифровыми пропусками до 4,5 минуты

сегодня, 10:16

Общество
Индекс самоизоляции в Липецке укрепился в зеленой зоне
#индекс #самоизоляция
19
Индекс самоизоляции в Липецке укрепился в зеленой зоне

сегодня, 08:56

Общество