Подозреваемый по делу о гибели Романа Андреева уже ломал нос девушке в «Евразии»
Происшествия
Над Липецкой областью уничтожили 5 БПЛА самолетного типа
Общество
Чудесное возвращение фигурки Младенца Иисуса
Общество
Александр Бастрыкин потребовал обоснования переквалификации статей, по которым обвиняют Руслана Оглы
Происшествия
В Липецкой области снег и до -7
Погода в Липецке
Рядом с мэрией Липецка лопнула крышка канализационного люка
Общество
Опасные сосульки пугают липчан
Происшествия
Коммунальщики начинают борьбу с гололёдом
Общество
Красный уровень отменен: за ночь силы ПВО уничтожили шесть беспилотников над Липецкой областью
Происшествия
В Липецкой области объявлен красный уровень
Общество
Коммунальщики начинают борьбу с гололёдом
Общество
Чудесное возвращение фигурки Младенца Иисуса
Общество
Александр Бастрыкин потребовал обоснования переквалификации статей, по которым обвиняют Руслана Оглы
Происшествия
Над Липецкой областью уничтожили 5 БПЛА самолетного типа
Общество
Красный уровень отменен: за ночь силы ПВО уничтожили шесть беспилотников над Липецкой областью
Происшествия
Очередные «пиротехники» развлекались во время красного уровня
Происшествия
Красный уровень отменили, жёлтый остаётся
Общество
Пожар произошел в Задонском монастыре
Происшествия
Липчанин ответит в суде за ДТП с мотоциклистом
Происшествия
И снова введен красный уровень опасности
Общество
Происшествия
1121
сегодня, 09:47
2

Очередные «пиротехники» развлекались во время красного уровня

Кого-то в пятницу пугали звуки работы ПВО, а кто-то содрогался от взрывов фейерверков.

Видео с очередными развлечениями любителей повзрывать фейерверки во время объявленного красного уровня воздушной угрозы прислали в редакцию липчане. В пятницу и в ночь на субботу ПВО в Липецкой области сбила 11 дронов и звуки воздушного сражения, не совсем приятные для слуха и нервов, слышали многие. В то же время «пиротехники» запускали шутихи на улице Минской.

Липчане в новогодние каникулы не церемонились с запретами на использование пиротехники, бабахали и во время красного и желтого уровней воздушной угрозы, во время работы ПВО, хоть днем, хоть глубокой ночью.

В Липецкой области действует абсурдный закон, разрешающий продажу пиротехники, но запрещающий ее использование. Свободно купленное липчане отнюдь не хранят, а с удовольствием применяют.
Комментарии (2)

Александр Н.
сегодня, 10:06
Руководство города не видит очевидное или не хочет видеть -если пиротехника свободно продается,то она и будет использоваться не смотря на запреты.В такое напряжённое время проявите волю и запретите в конце концов.
Ответить
Виктор
сегодня, 09:56
Не надо удивляться запуску фейерверков раз их продажа не запрещена
Ответить
