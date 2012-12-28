Александр Бастрыкин потребовал обоснования переквалификации статей, по которым обвиняют Руслана Оглы
Очередные «пиротехники» развлекались во время красного уровня
Кого-то в пятницу пугали звуки работы ПВО, а кто-то содрогался от взрывов фейерверков.
Липчане в новогодние каникулы не церемонились с запретами на использование пиротехники, бабахали и во время красного и желтого уровней воздушной угрозы, во время работы ПВО, хоть днем, хоть глубокой ночью.
В Липецкой области действует абсурдный закон, разрешающий продажу пиротехники, но запрещающий ее использование. Свободно купленное липчане отнюдь не хранят, а с удовольствием применяют.
