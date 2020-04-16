«Боятся, что завтра не выйдут?»

К вечеру полки в продуктовых магазинах центра Липецка почти опустели.



Так, в супермаркете на улице Шкатова раскупили весь хлеб. На лотках остались только сладкие булочки и дорогой нарезанный хлеб. В магазине разобрали и почти всю курятину.- А хлеб еще будут выкладывать, - спросили покупатели у продавца в зале.- Нет, все раскупили, - ответила продавец. - Боятся, что завтра из дома не выйдут.В магазине рассказывают, что продукты начали раскупать уже с утра.

- У нас уже руки отваливаются, все выкладывать, - говорят продавцы..



Аналогичную ситуацию описали в молочном магазине, где весь день стойко держали наплыв покупателей. Две последние буханки хлеба остались в булочной.







- Да, сегодня покупателей было больше чем обычно, - рассказывает приветливая продавец. - И не знаю, чего боятся, пропуск все равно получить можно. Может у нас район такой - много людей в возрасте?



