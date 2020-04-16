Общество

39 минут назад

«Боятся, что завтра не выйдут?»

10 1028
#пропускной режим
«Боятся, что завтра не выйдут?»

К вечеру полки в продуктовых магазинах центра Липецка почти опустели.

Так, в супермаркете на улице Шкатова раскупили весь хлеб. На лотках остались только сладкие булочки и дорогой нарезанный хлеб. В магазине разобрали и почти всю курятину.

8a953999-05fe-4444-bf28-3040fe9b02d2.jpg+2020-04-16-20.08.01.jpg

147002f2-e862-4d0c-9196-43684421806c.jpg+2020-04-16-20.08.01.jpg

- А хлеб еще будут выкладывать, - спросили покупатели у продавца в зале.

- Нет, все раскупили, - ответила продавец. - Боятся, что завтра из дома не выйдут.

В магазине рассказывают, что продукты начали раскупать уже с утра.

- У нас уже руки отваливаются, все выкладывать, - говорят продавцы..

Аналогичную ситуацию описали в молочном магазине, где весь день стойко держали наплыв покупателей. Две последние буханки хлеба остались в булочной.

0c6e6ebf-6d99-4cb1-a222-8e84104c3e83.jpg+2020-04-16-20.08.01.jpg+2020-04-16-20.11.02.jpg

- Да, сегодня покупателей было больше чем обычно, - рассказывает приветливая продавец. - И не знаю, чего боятся, пропуск все равно получить можно. Может у нас район такой - много людей в возрасте?


10 1028
#пропускной режим

Комментарии (11)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Ната

22 секунды назад
Сколько же у нас ДЕБИЛОВ!!!!!
ответить

))

1 минуту назад
Снова посидят день-два, как в начале карантина и выйдут.
ответить

Лысый.

7 минут назад
Перри Мейсон, Здесь я с вами согласен.Только и могут тявкать и ждать когда кто то за них все сделает.
ответить

Animal planet

8 минут назад
Ёоу,вот кретины.
ответить

Антоха

10 минут назад
Дзюдоисту, потом будет теннисист. Как * *ь, вас идиотов до*уя развелось
ответить

Гость

10 минут назад
Все нерабы и нетерпилы улицы Шкатова закупились?
ответить

Злой

11 минут назад
Что сказать....дибилы...
ответить

ВВ

12 минут назад
...С имбирём перебесилось стадо безмозглое..На хлеб перешло..Зрелищ по 1-му хватает....
ответить

Дзюдоисту

14 минут назад
Скорей бы ты сдох ,сука !.
ответить

Инквизитор

16 минут назад
Это не люди еб......тые, а власть которая имеет тех, кто её выбрал.
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

Работники 8940 предприятий региона получат «путинские» выплаты
#коронавирус #Путин
101
Работники 8940 предприятий региона получат «путинские» выплаты

сегодня, 15:20

Общество
Верификация тестов на коронавирус теперь не требует перевозки анализов в Москву
#коронавирус
13
Верификация тестов на коронавирус теперь не требует перевозки анализов в Москву

сегодня, 14:10

Общество
Следственный комитет в Липецке создал специальную группу по борьбе с фейками о коронавирусе
#Фейк #коронавирус
87
Следственный комитет в Липецке создал специальную группу по борьбе с фейками о коронавирусе

сегодня, 13:33

Общество
«Нам теперь на такси в магазины за хлебом ездить?»
#электронный пропуск #магазин #волонтеры
62
«Нам теперь на такси в магазины за хлебом ездить?»

сегодня, 13:31

Общество
Областная администрация разъяснила правила пропускного режима
#пропускная система #коронавирус
339
Областная администрация разъяснила правила пропускного режима

сегодня, 13:17

Общество
В «Красном и белом» нашли нарушения противоэпидемиологических правил торговли
#коронавирус #торговля
68
В «Красном и белом» нашли нарушения противоэпидемиологических правил торговли

сегодня, 13:11

Общество