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Препарат ученых Австралии подавляет коронавирус за 48 часов
Ученые из австралийского Университета Монаша и Королевского госпиталя в Мельбурне установили, что препарат ивермектин может подавлять размножение коронавируса в клетках за рекордные 48 часов.
В лабораторных условиях исследователи проанализировали действие ивермектина на инфицированные коронавирусом клетки, куда они добавили лекарство спустя два часа после заражения. Оказалось, что благодаря одной дозе препарата спустя 24 часа количество вирусной РНК снижается на 93%, а через двое суток — более чем на 99%, сообщает РИА Новости. Кроме того, за время эксперимента ивермектин не оказал токсичного влияния на образцы, однако его применение привело к потере практически всего вирусного материала, пишет издание.
Учёные отметили, что ивермектин широко распространён, так как препарат включён в список основных лекарств ВОЗ, уточняет RT.