В России

вчера, 23:11

Самоизолированные россияне пожаловались на боли в животе из-за питания

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#самоизоляция

Во время карантина россияне стали чаще покупать ингредиенты для выпечки — муку, масло, яйца и дрожжи, но вместе с тем, выросли продажи лекарстве от гастрита, а каждый седьмой работник на удаленке жалуется на проблемы с пищеварительным трактом. 

Врачи видят причину в том, что, оставаясь дома, граждане стали чаще баловать себя сладкой выпечкой. Выводы подкрепляются и статистикой: продажи хлебопечек выросли в два раза. 

Данные опроса HH.ru, проведенного с 26 марта по 3 апреля для «Известий»во всех регионах страны, показали, что 14% россиян испытывают проблемы со здоровьем из-за неправильного питания во время самоизоляции. 

63% участников исследования, перешедших на удаленную работу, рассказали, что им пришлось изменить свой рацион, а 39% заявили, что не могут назвать его здоровым и правильным. Большая часть надомников (93%) в сложившихся условиях готовят еду сами, 11% из них периодически заказывают доставку из кафе и ресторанов, еще 16% иногда покупают готовые блюда в магазинах. 

«Традиционно к нам поступает большое количество обращений, связанных с расстройством пищеварения. Сейчас доля таких жалоб в некоторые дни достигает 20% всех звонков, а до карантина их было около 7%», — поделилась с «Известиями» глава телемедицинской службы сервиса «Доктор рядом» Екатерина Кузина. 

По ее словам, для многих еда сейчас становится единственной возможностью справиться со стрессом в изоляции. Рост уровня тревожности, влечет за собой повышение в крови гормона кортизола. В результате хочется съесть чего-то соленого, жирного или сладкого. После такой пищи, предупреждают медики, у многих и возникает тяжесть в животе, вздутие и диарея. 
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#самоизоляция

Комментарии (1)

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✏蚝

36 минут назад
Может выпить? И пройдёт.
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